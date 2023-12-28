В Ірані показали модифікований ударний дрон Shahed-238: чи загрожує він Україні (фото)

Нова модель фактично є реактивною модифікацією відомого ударного БПЛА Shahed-136, але цікаво, що вона має три різні версії.

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Іранські державні медіа опублікували фото нового дрону-камікадзе Shahed-238 з реактивним двигуном, на яких можна детальніше розгледіти БПЛА. Про це повідомляє "Бабель".

Ще у листопаді Університет аерокосмічних наук Ашура в Ірані представив реактивний дрон-камікадзе Shahed-238, який має одразу три різні версії з різними системами наведення. По суті нова серія безпілотника є модифікацією відомого ударного БПЛА Shahed-136.

Іран створив реактивний дрон Shahed-238

Що відомо про технічні характеристики Shahed-238

Окрім класичного варіанта з автономною системою наведення за інерціальною системою та сигналами GPS, існують варіанти з інфрачервоною/оптичною та, ймовірно, радіолокаційною системою наведення. Версію з інфрачервоною/оптичною системою наведення (з червоним об'єктивом) можна застосовувати для ураження теплоконтрастних цілей, зокрема, важливої військової техніки в тилу противника.

Фюзеляжі всіх трьох безпілотників мають нехарактерний для іранських БПЛА чорний колір, як зазначають на порталі "Мілітарний", це може бути пов'язано з використанням радіопоглинальних матеріалів.

Іран створив реактивний дрон Shahed-238

Чим Shahed-238 будуть небезпечні для України: думка експертів

21 листопада речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував появу нової моделі ударного безпілотника Shahed-238. За його словами, цей безпілотник "є дуже реактивним".

"Він пофарбований уже в чорний матовий колір, що ще може ускладнити роботу візуального виявлення. Не знаю, чи отримуватиме їх Росія, але досвід такий уже у цих держав є", — наголошує Ігнат.

У грудні український військовослужбовець, фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Безкрестнов розібрав, чи дійсно ця модифікація становитиме більшу небезпеку для України. Військовий відзначив реактивний двигун БПЛА, однак, за його словами, це конструктивне рішення є досить сумнівним.

Крім того, Безкрестнов перерахував низку переваг, які новій моделі ударного безпілотника Shahed-238 дасть заміна двигуна, а конкретніше: мобільні групи ППО зі стрілецькою зброєю та зенітними установками не зможуть збивати його на високих швидкостях, FPV-дрони також не будуть здатні його наздогнати, він швидше підлітатиме до цілі та зможе літати на високих ешелонах.

На думку головного редактора військового порталу Defense Express Олега Каткова, Shahed-238 за своїми характеристиками ближче до крилатої ракети завдяки вищезгаданому реактивному двигуну і модифікованій системі наведення. Безпілотник спочатку летить до цілі за заданими координатами, так само як Shahed-136, проте не просто б'є в зазначену оператором точку, а сканує місцевість за допомогою датчиків у пошуках потрібного об'єкта, і тільки потім атакує його.

Раніше директор з розвитку компанії Defense Express Валерій Рябих назвав перевагу реактивних двигунів Shahed-238. За його словами, ціна такої силової становить майже 10 тисяч доларів, що в рази дорожче за двигуни Shahed-136, зате тепер у іранців більше можливостей для виробництва БПЛА. Використовуючи два типи "Шахедів", виробникам буде простіше отримувати компоненти в умовах санкцій, що обмежують Іран і Росію.