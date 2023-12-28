В Иране показали модифицированный ударный дрон Shahed-238: угрожает ли он Украине (фото)

Новая модель фактически является реактивной модификацией известного ударного БПЛА Shahed-136, но интересно, что она имеет три разные версии.

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Иранские государственные медиа опубликовали фото нового дрона-камикадзе Shahed-238 с реактивным двигателем, на которых можно подробнее разглядеть БПЛА. Об этом сообщает "Бабель".

Еще в ноябре Университет аэрокосмических наук Ашура в Иране представил реактивный дрон-камикадзе Shahed-238, который имеет сразу три разные версии с различными системами наведения. По сути новая серия беспилотника является модификацией известного ударного БПЛА Shahed-136.

Иран создал реактивный дрон Shahed-238 реактивный дрон

Что известно о технических характеристиках Shahed-238

Кроме классического варианта с автономной системой наведения по инерциальной системе и сигналам GPS, существуют варианты с инфракрасной/оптической и, вероятно, радиолокационной системой наведения. Версию с инфракрасной/оптической системой наведения (с красным объективом) можно применять для поражения теплоконтрастных целей, в частности, важной военной техники в тылу противника.

Фюзеляжи всех трех беспилотников имеют нехарактерный для иранских БПЛА черный цвет, как отмечают на портале "Милитарный", это может быть связано с использованием радиопоглощающих материалов.

Иран создал реактивный дрон Shahed-238 реактивный дрон

Чем Shahed-238 будут опасны для Украины: мнение экспертов

21 ноября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал появление новой модели ударного беспилотника Shahed-238. По его словам, этот беспилотник "является очень реактивным".

"Он окрашен уже в черный матовый цвет, что еще может усложнить работу визуального обнаружения. Не знаю, будет ли получать их Россия, но опыт такой уже у этих государств есть", — отмечает Игнат.

В декабре украинский военнослужащий, специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Безкрестнов разобрал, действительно ли эта модификация будет представлять большую опасность для Украины. Военный отметил реактивный двигатель БПЛА, однако, по его словам, это конструктивное решение является весьма сомнительным.

Кроме того, Безкрестнов перечислил ряд преимуществ, которые новой модели ударного беспилотника Shahed-238 даст замена двигателя, а конкретнее: мобильные группы ПВО со стрелковым оружием и зенитными установками не смогут сбивать его на высоких скоростях, FPV-дроны также не будут способны его догнать, он будет быстрее подлетать к цели и сможет летать на высоких эшелонах.

По мнению главного редактора военного портала Defense Express Олега Каткова, Shahed-238 по своим характеристикам ближе к крылатой ракете благодаря вышеупомянутому реактивному двигателю и модифицированной системе наведения. Беспилотник сначала летит к цели по заданным координатам, так же как Shahed-136, однако не просто бьет в указанную оператором точку, а сканирует местность с помощью датчиков в поисках нужного объекта, и только потом атакует его.

Ранее директор по развитию компании Defense Express Валерий Рябых назвал преимущество реактивных двигателей Shahed-238. По его словам, цена такой силовой составляет почти 10 тысяч долларов, что в разы дороже двигателей Shahed-136, зато теперь у иранцев больше возможностей для производства БПЛА. Используя два типа "Шахедов", производителям будет проще получать компоненты в условиях санкций, ограничивающих Иран и Россию.