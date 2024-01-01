От камикадзе до ракетного БПЛА: как развиваются морские дроны СБУ Sea Baby (видео)

За последние месяцы в Украине изменился стратегический подход к применению морских дронов, который делает ставку на создание многоразовых и многоцелевых БПЛА.

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Последнее поколение морских дронов собственного производства СБУ Sea Baby не только несет взрывчатку, но и может наносить ракетные удары. Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк изданию "Украинская правда".

Как отметил глава СБУ, морские дроны, которые стоят на вооружении ведомства, уже заставили российские корабли отойти в порты базирования, после чего зерновой коридор возобновил работу.

"Мы стремимся выбить все ракетоносители из украинской акватории Черного моря. А тогда обратим внимание и на подлодки", – заявил Малюк.

Глава СБУ рассказал, что президент поставил перед силами безопасности задачу – выбить Россию из Черного моря и обеспечить доминирование наших сил в украинской акватории.

"Для СБУ это направление – одно из приоритетных. В частности, нашими целями стали ракетоносители, с помощью которых враг обстреливал украинские территории", – рассказал Малюк, добавив, что российского флота в Крыму не должно быть вообще.

Бой между надводными беспилотниками и кораблями

За последние месяцы в Украине изменился стратегический подход к применению морских дронов. Поскольку на постройку больших военных кораблей сейчас нет ни денег, ни времени, было решено строить небольшие беспилотные катера, которые могут атаковать врага, как единая команда. То есть для выполнения конкретной поставленной задачи комплектуется команда, в которую могут входить:

дроны-ПВО;

дроны-камикадзе;

дроны с пушками;

дроны-разведчики и т.д.

Это позволит решить проблему отсутствия сильного военного флота в Украине совершенно другим способом, отметил Малюк.

"SeaBaby – это уже не просто военно-морской дрон, а многоцелевая платформа, которую СБУ сегодня активно использует для разных задач, в том числе и для атак на Черноморский флот РФ", – добавил глава СБУ.

Этот подход позволяет уделить основное внимание постройке не дронов-камикадзе, а многоразовых и многоцелевых БПЛА, которые после выполнения боевой задачи могут вернуться обратно на свои базы.

Морской дрон Sea Baby

Напомним, в декабре СБУ впервые показала морской беспилотный флот Украины, который отвоевывает Черное море. В целом морские дроны Службы безопасности только в 2023 году "минусовали" шесть российских кораблей.

Ранее Фокус писал, что в Украине появилась новая версия морского дрона "Бахмут". Предположительно, у этих дронов имеется боевая часть и их планируют применять в качестве ударных против российских морских объектов.