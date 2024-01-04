Россия заставляет ударные беспилотники лететь над сложной местностью, минуя мобильные огневые группы, и кружить в небе, разряжая ЗРК перед запуском ракет. Эксперты рассказали Фокусу, что это дает оккупантам и чего ожидать дальше.

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С 29 декабря Россия ведет массированные обстрелы Украины, запуская ракеты и ударные беспилотники типа "Шахед" (Shahed). Фокус разбирался, как изменились атаки дронов, почему они стали опаснее для украинцев и можно ли к ним лучше подготовиться.

Необычные маршруты "Шахедов"

По официальной статистике Командования Воздушных сил Украины, Россия за пять дней запустила 184 дрона-камикадзе Shahed:

29 декабря — 27 БПЛА Shahed;

30 декабря — 5 БПЛА;

31 декабря — 21 БПЛА;

1 января — 87 БПЛА ночью и еще 9 днем;

2 января — 35 БПЛА.

Для сравнения, за весь ноябрь ВС РФ запустили 349 таких беспилотников.

Украинский военный, специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" на своей странице в Facebook написал, что атака Shahed 1 января сильно отличалась от предыдущих — беспилотники постоянно маневрировали и летели "полукругами" без прямых участков маршрута. Кроме того, россияне снова применили Shahed черного цвета, которые сложнее увидеть ночью. В то же время, было слышно необычно мало звуков работы мобильных групп, сбивающих БПЛА.

"Что я могу сказать. Наш враг учится. Анализирует ли у нас кто-то это все? Делает выводы? Пытается ли оперативно реагировать и действовать вперед? Я не знаю", — подытожил Сергей Бескрестнов.

Петляющие "Шахеды" против ПВО

Возможно, "Шахеды" летели странными маршрутами благодаря подготовке, проведенной ранее. Известный австрийский военный аналитик Том Купер 29 декабря написал на своем сайте, что последние три месяца, если не дольше, россияне использовали дроны-камикадзе для "картографирования". ВС РФ заставляли беспилотники летать над Украиной, отслеживали реакцию украинских сил противовоздушной обороны и выясняли, какие зенитно-ракетные комплексы защищают интересующие их объекты.

Для этого барражирующие боеприпасы летят по длинной изогнутой траектории, напоминающей полукруг. Для примера Том Купер показал карту с примерными маршрутами "Шахедов" по данным на 25 июня от украинского издания Texty.org.ua: дроны вылетели со стороны Крыма, пролетели над Николаевской областью в северном направлении, затем в Кировоградской повернули на юго-запад и в итоге долетели до Одессы.

Карта c маршрутом беспилотников Shahed, летевших 25 июня Фото: texty.org.ua

По мнению аналитика, россияне составляют такие маршруты, поскольку ЗРК средней и большой дальности зависят от радаров для наведения, благодаря им удается сбить большое количество российских ракет и БПЛА. Россияне же хотят застать силы ПВО врасплох, ударив дронами "с фланга" или "с тыла". Для этого они ищут комплексы ВСУ с помощью средств связи, электронной и радиоразведки (COMINT, ELINT и SIGINT), а также с помощью человеческой разведки, то есть шпионажа. Дело в том, что любой излучающий радар может быть обнаружен на расстоянии, примерно в два раза превышающем максимальную дальность обнаружения. Например: радар, способный обнаруживать цели на расстоянии до 100 километров, обнаруживается средствами ELINT/SIGINT на расстоянии до 200 километров.

Узнав местоположение комплексов ПВО и отметив их на карту, российские войска могут направить Shahed или ракеты вне зон действия их систем обнаружения, чтобы поразить цели. У дронов в этом деле большое преимущество, поскольку их можно запрограммировать лететь не по прямой, а по сложному маршруту с поворотами в нужных местах.

"К настоящему моменту они, очевидно, думают, что собрали достаточно информации, чтобы нанести удар. И это то, что они сделали прошлой ночью", — отметил эксперт, комментируя атаку в ночь на 29 декабря.

Иранские беспилотники Shahed Россия изначально называла "Геранями" Фото: Facebook

Военный эксперт и обозреватель Михаил Жирохов в комментарии Фокусу также предположил, что россияне использовали "Шахеды" или, лучше сказать, "Герани", поскольку их производство уже локализовано в РФ, именно для "вскрытия" системы ПВО. Использовать против беспилотников ракеты Patriot, IRIR-T, или других комплексов нецелесообразно, поэтому украинские расчеты ЗРК такие цели пропускают, не реагируя на них, и отдают на откуп мобильных огневых групп, специально предназначенных для борьбы с БПЛА.

"В любом случае работают радиолокационные станции, и одновременно с пролетом "Шахедов" россияне с помощью спутниковой разведки или самолетов радиотехнической разведки фиксируют такие средства. Затем на основе анализа делают вывод о наличии района, где сосредоточена ПВО", — объяснил он.

Михаил Жирохов добавил, что мобильные группы прикрывают лишь некоторые объекты и не могут защищать буквально все в Украине. Поэтому россияне выискивают цели, которые не прикрыты никакими средствами ПВО, а затем пытаются их атаковать с помощью Shahed.

"Этим вызваны такие сложные маршруты, они запускают "Шахеды" из оккупированного Крыма и они долетают до Черниговской области", — подчеркнул эксперт.

Какая техника нужна для борьбы с "Шахедами"

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в беседе с Фокусом отметил, что российская армия использовала довольно предсказуемый метод атаки дронами "Шахед", прокладывая их траектории над непроходимой местностью, такой как русла рек, болота, озера, то есть там, где не могут проехать пикапы мобильных групп. Кроме того, россияне часто заставляли БПЛА летать кругами, чтобы они как можно дольше оставались в воздушном пространстве и отвлекали ПВО.

ВС РФ смогли синхронизировать присутствие "Шахедов" в небе с запуском ракет, чтобы между ними была минимальная пауза. Такой подход рассредотачивает внимание, провоцирует применение зенитно-ракетных комплексов и разряжает их.

"Когда есть угроза вхождения объекта, но его невозможно перехватить, например, над местностью, где группа не может проехать, то тратятся дорогие ракеты ЗРК. Таким образом они хотели вынудить ПВО выйти на перезарядку как раз в тот момент, когда запускаются ракеты, чтобы повысить вероятность прорыва. Но, судя по эффективности противодействия — это им не удалось", — резюмировал Александр Коваленко.

По его мнению, бороться с новой тактикой запуска Shahed можно, сбивая их над труднопроходимой местностью, но для этого Украине необходимы соответствующие средства. Если говорить о водных преградах, то можно использовать катера с пулеметами и переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК), по мощности равные наземным группам. Более эффективной против Shahed может оказаться техника воздушного базирования, например, легкие ударные вертолеты Сobra или Viper.

Эффективными против "Шахедов" могут быть легкие ударные вертолеты Сobra

"ВМС США время от времени распродает их как избыточное имущество, обычно аукционы проводятся каждую весну, в прошлом году две эскадрильи приобрел Бахрейн. Украине нужно становиться в очередь и покупать их. Они не самые эффективные на поле боя, но как средство перехвата дронов-камикадзе, были бы очень эффективными. Даже шесть вертолетов повысили бы эффективность перехвата", — отметил военный аналитик.

Даже несколько вертолетов повысили бы эффективность перехвата "Шахедов"

Еще бороться с "Шахедами" могут средства турбо-винтовой авиации, такие как штурмовой самолет EMB 314 Super Tucano. Такие сейчас стоят на вооружении армии Бразилии, а также используются США, поэтому Украина вполне может их приобрести. Вертолеты и самолеты стали бы универсальным вариантом, поскольку могут летать над любой местностью: хоть над реками, хоть над болотами. В целом же, считает Александр Коваленко, Украине очень важно увеличивать количество средств эшелонированной ПВО малого и среднего радиуса действия.

Бороться с "Шахедами" могут средства турбо-винтовой авиации, такие как штурмовой самолет EMB 314 Super Tucano

Дроны — предвестники ракет

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии Oboz.ua обратил внимание на одну общую черту российских массированных обстрелов с 29 декабря по 2 января — все они начинались с налетов Shahed-131/136, а уже вслед за ними летели ракеты. По его наблюдениям, Россия применяет беспилотники не только для поражения целей, но и для обнаружения и истощения ПВО, поскольку отвлекает внимание военных своими непредсказуемыми маневрами.

"При этом РОВ (российские оккупационные войска, — ред.) так синхронизировали пуски, траектории полетов и маршруты, чтобы Shahed-131/136 оставались в воздушном пространстве (ВП) как можно дольше — максимально сокращая промежуток времени между уничтожением последнего дрона-камикадзе и захода в воздушное пространство первых ракет", — объяснил эксперт.

В результате у украинских сил ПВО остается мало времени для перезарядки, поэтому у ракет ВС РФ больше шансов прорваться. Силам обороны приходится применять разные алгоритмы перехвата, учитывая эти угрозы. Комбинированные ракетно-дроновые удары позволяют оккупантам не только рассредоточивать силы ПВО Украины, но и в целом увеличить масштаб, повышая вероятность прорыва.

"Все это указывает на то, что РОВ выработали тактику, которую и будут в дальнейшем регулярно применять – начиная террористические удары с налета дронов-камикадзе и продолжая комбинацией разной номенклатуры ракетного вооружения", — подытожил Александр Коваленко.

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