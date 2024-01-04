Взломать можно смартфон каждого, но почему до сих пор не "хакнули" Путина: мнение эксперта

Эксперт по кибербезопасности Контсантин Корсун, считает: лучшая защита от хакеров — вообще не пользоваться гаджетами. Но и в этом случае глава РФ под угрозой, даже если прячется в бункере.

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Любой пользователь смартфона может стать объектом слежки, даже если он известный политик, военный, олигарх. Существует ряд дорогих хакерских инструментов, позволяющих получить контроль над разными устройствами. О том, как они работают и в каких целях, рассказал эксперт в сфере кибербезопасности Константин Корсун.

Как сообщил специалист, в 2016 году израильская компания NSO Group продавала свой продукт, ПО Pegasus, за 500 тыс. долларов США (за установку), плюс за каждые 10 "заражений" компании платили еще по 650 тыс. долларов.

"В течение нескольких лет Мексика, например, потратила на такое сотрудничество около 15 млн долларов. Об этом можно почитать в блоге одной из известнейших кибер-исследовательских компаний Talos", — подчеркнул Константин.

В 2021 году продукт Predator (в переводе с англ. – "Хищник") предлагался компанией-разработчиком Intellexa за 13,6 млн евро. В эту сумму входит 20 одновременных инфицирований, эксплоит "в один клик", готовая инфраструктура управления зараженными устройствами, планы "проекта", документация и даже 12 месяцев гарантийной поддержки.

Репортаж о работе ПО Pegasus

"То есть, все как в крупных бизнес-корпорациях, только продукт предлагается не совсем легальный и подсанкционный", — заметил автор.

Программа Predator способна обходить защиту и внедряться в ОС Android и iOS. Некоторые инструменты этого шпионского ПО до сих пор не обнаруживаются антивирусами и другими кибербезопастностными решениями, утверждает автор. Из этого он делает вывод, что буквально любой смартфон беззащитен перед киберкриминалом самого высокого уровня.

Но неужели нельзя защититься от таких программ? Константин уверяет, что выход есть и он прост: не пользоваться любыми электронными средствами. Например, так поступает президент России Владимир Путин. Однако и тут есть лазейка, ведь можно взломать девайсы людей из его окружения.

"Еще можно никому не сообщать номер своего секретного девайса. Но это будет работать довольно недолго, ведь у окружающих есть свое окружение, и рано или поздно этот номер тоже становится известным, после чего нужно менять и девайс, и номер. И делать это как можно чаще. Все сложно, одним словом", — констатировал Корсун.

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Простым пользователям бояться хакерских атак не стоит, так как, по словам специалиста, даже сами разработчики шпионского ПО не знают наверняка, в каких случаях их разработка сможет или не сможет проникнуть в смартфон жертвы, и не имеют универсального решения этой "проблемы".

"Да и государства, спецслужбы не будут тратиться на проникновение во все подряд смартфоны – это нереально дорого, поэтому они покупают подобные инструменты только для шпионства за очень ограниченным кругом топ-преступников/террористов, а заодно – политических оппонентов, правозащитников, журналистов, диссидентов – и это буквально 10-20 человек", — пишет автор и рекомендует придерживаться следующих правил.

Правила кибер-гигиены для обычных пользователей:

не переходить по ссылкам от незнакомцев;

регулярно обновлять ОС и софт;

применять уникальные надежные пароли;

использовать VPN, MFA, "шифрованные" мессенджеры;

постоянно делать резервные копии.

Ранее мы сообщали о том, что российские хакеры опять атаковали мобильного оператора "Киевстар". По словам представителей СБУ, атака стала возможной благодаря сходству инфраструктуры "Киевстара" и российского оператора "Билайн".