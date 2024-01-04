"Ой, какой маленький!": на что способен компьютер SOON Mini размером с сумочку (фото)

Миниатюрный компьютер справится с разными задачами: от выхода в интернет и до воспроизведения высококачественного видео через встроенную колонку.

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Китайская компания Soonnooz представила на рынке мини-ПК SOON Mini с батарейным питанием, съемным динамиком и передней панелью, которая работает как автономный динамик Bluetooth. О новинке рассказало издание Techradar.

Миниатюрные ПК служат для разных целей и задач, но чаще всего их используют для просмотра видео, воспроизведения музыки, интернет-серфинга, работы с офисными приложениями, в качестве домашнего сервера.

Компактный компьютер SOON Mini выделяется своим необычным дизайном и оригинальными функциями. Характеристики устройства следующий:

графическая карта Intel Iris Xe;

процессор Intel Core i5 11-го поколения;

8 ГБ оперативной памяти DDR4;

твердотельный накопитель NVMe емкостью 512 Гб;

ОС Windows 11 Home.

Также модель получила 2 порта USB 3.1 Type-C, порт HDMI 2.0, позволяющий использовать двойной экран с разрешением 4K. Кроме того, есть 2 порта USB 3.0 Type-A, Gigabit Ethernet и комбинированный аудиоразъем 3,5 мм. Для беспроводного подключения есть Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Компьютер SOON Mini в деле Фото: SOONNOOZ

Мини-ПК имеет несколько интересных особенностей. Во-первых, он оснащен встроенным литий-ионным аккумулятором емкостью 6000 мАч, обеспечивающим ему автономность в течение 8 ч непрерывной работы.

Во-вторых, передняя панель устройства снимается и работает в качестве автономного Bluetooth-динамика. Пользователи могут воспроизводить музыку прямо с мини-ПК или осуществлять потоковую передачу на него с любого устройства по Bluetooth. Громкость звука можно регулировать независимо, а колонка автоматически заряжается при подключении.

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SOON Mini имеет симпатичный корпус 250×250×68 мм с закругленными углами и доступен в черном, сером или белом цветах. Он оснащен небольшим физическим рычагом регулировки громкости в левом верхнем углу и кнопкой питания справа. По бокам также есть две ручки для крепления плечевого ремня, чтобы вы могли носить его как сумочку.

Мини-ПК доступен для покупки на Amazon по цене 599 долларов США.

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