Первый компьютер с искусственным интеллектом от Microsoft: каких изменений ожидать

По информации Windows Central, в Hudson Valley особое внимание уделяется опыту искусственного интеллекта нового поколения, который вплетается и интегрируется во всю операционную систему.

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Техногигант Microsoft не просто обновит свои линейки сенсорных ноутбуков Surface, но и планирует к выпуску первый персональный компьютер (ПК) со встроенным искусственным интеллектом (ИИ) под названием CADMUS. Об этом сообщает Windows Central.

Вероятно, будущие компьютеры будут использовать многие возможности ИИ следующего поколения, которые Microsoft встроит в выпуск Windows 2024 года. ПК со встроенным искусственным интеллектом CADMUS планируют адаптировать под следующую версию Windows c кодовым названием Hudson Valley.

При этом новая дорожная карта Windows начинает формироваться под руководством новой команды Microsoft по Windows и веб-интерфейсам. Именно эта команда сейчас возглавляет разработку следующего крупного обновления клиента Windows.

Windows cо встроенным ИИ

По данным Windows Central, в Hudson Valley много внимания уделяют внедрению искусственного интеллекта нового поколения, который вплетается и интегрируется во всю операционную систему (ОС), требующей для работы новые нейронные процессоры (NPU). Инновационной функцией Microsoft станет внедрение оболочки Windows на базе искусственного интеллекта, дополненной "расширенным вторым пилотом", которая сможет постоянно работать в фоновом режиме для улучшения поиска, запуска проектов или рабочих процессов, понимания контекста и гораздо более. Источники утверждают, что эти функции ИИ будут "революционными".

Кроме того, компания работает над новой функцией истории/временной шкалы, чтобы пользователи могли прокручивать назад во времени все приложения и веб-сайты, которые запомнил Copilot, и которые можно фильтровать на основе конкретных критериев поиска пользователя.

"Например, вы можете ввести "Доходы за 24 финансовый год", и каждый случай, когда этот термин был на экране, снова появится, чтобы вы могли его увидеть и открыть", — сообщает эксперт.

ИИ также улучшит поиск в Windows благодаря возможности использовать естественный язык. Поэтому будет легко найти то, что ранее открывал или видел пользователь на своем ПК.

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"Если он забыл название или содержимое документа, поисковый запрос "найди мне документ, который Боб прислал мне в WhatsApp несколько дней назад" — это то, что поиск в Windows действительно поймет", — поясняется на платформе.

Другие функции искусственного интеллекта включают в себя так называемое суперразрешение, которое будет использовать оборудование NPU для повышения качества видео и игр. В разработке также находится улучшенная версия Live Captions, которая сможет переводить различные языки в режиме реального времени, будь то звук в видео или во время онлайн разговора.

Также Microsoft работает над обоями на базе искусственного интеллекта, которые будут использовать машинное обучение для идентификации слоев в любом изображении и создавать небольшой эффект параллакса, взаимодействующего с курсором или встроенным гироскопом на портативном устройстве.

Дополнения к новому ПК

Помимо искусственного интеллекта, Microsoft хочет добавить специальную область "создателя" в меню "Пуск" и проводник, которая объединит все службы Microsoft, позволяющие пользователям создавать вещи в одном месте. По сути, это будет служить стартовой панелью для Microsoft 365, предоставляя ярлыки для перехода к новому или существующему проекту Designer, документу Word, презентации PowerPoint и т. д.

По информации портала, Microsoft, в том числе, работает над несколькими ключевыми улучшениями в области энергосбережения, которые, по словам источников, смогут продлить срок службы батареи до 50% на определенном оборудовании. В разработке также находится новая функция "зеленого питания", которая попытается зарядить устройство, когда Windows обнаружит, что энергия, которую оно получает от сети, является возобновляемой.

Наконец, Microsoft экспериментировала с новым интерфейсом рабочего стола для Hudson Valley, в котором элементы панели задач, такие как системный трей, размещаются в верхней части экрана.

Что еще выпустит Microsoft

Кроме того, по информации платформы, в 2024 году у Microsoft выйдут продукты с улучшенным дизайном, расширенными функциями и кремнием нового поколения.

Значительные изменения будут внесены в ноутбуки линейки Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 нового поколения, ориентированные на искусственный интеллект. Они получат нейронный процессор следующего поколения с вариантами на базе Intel и Arm. При этом устройства с Arm будут иметь специальные версии новых чипов Snapdragon X от Qualcomm.

Кроме того, Microsoft работает над следующей версией Surface Laptop Studio 3, которую планирует выпустить аж в конце 2025 года.

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Фокус писал, что компания Microsoft запустила новое приложение Microsoft Remote Desktop для Windows, которое позволяет пользователям удаленно подключаться к своим компьютерам из любой точки мира, используя смартфоны, планшеты или другие гаджеты.

Напомним, что компания Microsoft раскрыла новые подробности об инновационном носителе информации из стекла.