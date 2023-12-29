Перший комп'ютер зі штучним інтелектом від Microsoft: яких змін очікувати

За інформацією Windows Central, у Hudson Valley особлива увага приділяється досвіду штучного інтелекту нового покоління, який вплітається та інтегрується у всю операційну систему.

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Техногігант Microsoft не просто оновить свої лінійки сенсорних ноутбуків Surface, а й планує до випуску перший персональний комп'ютер (ПК) із вбудованим штучним інтелектом (ШІ) під назвою CADMUS. Про це повідомляє Windows Central.

Ймовірно, майбутні комп'ютери використовуватимуть багато можливостей ШІ наступного покоління, які Microsoft вбудує у випуск Windows 2024 року. ПК із вбудованим штучним інтелектом CADMUS планують адаптувати під наступну версію Windows з кодовою назвою Hudson Valley.

При цьому нова дорожня карта Windows починає формуватися під керівництвом нової команди Microsoft з Windows і вебінтерфейсів. Саме ця команда зараз очолює розробку наступного великого оновлення клієнта Windows.

Windows із вбудованим ШІ

За даними Windows Central, у Hudson Valley багато уваги приділяють впровадженню штучного інтелекту нового покоління, який вплітається та інтегрується в усю операційну систему (ОС), що потребує для роботи нові нейронні процесори (NPU). Інноваційною функцією Microsoft стане впровадження оболонки Windows на базі штучного інтелекту, доповненої "розширеним другим пілотом", яка зможе постійно працювати у фоновому режимі для поліпшення пошуку, запуску проєктів або робочих процесів, розуміння контексту і набагато більше. Джерела стверджують, що ці функції ШІ будуть "революційними".

Крім того, компанія працює над новою функцією історії/тимчасової шкали, щоб користувачі могли прокручувати назад у часі всі додатки та вебсайти, які запам'ятав Copilot, та які можна фільтрувати на основі конкретних критеріїв пошуку користувача.

"Наприклад, ви можете ввести "Доходи за 24 фінансовий рік", і кожен випадок, коли цей термін був на екрані, знову з'явиться, щоб ви могли його побачити і відкрити", — повідомляє експерт.

ШІ також поліпшить пошук у Windows завдяки можливості використовувати природну мову. Тож буде легко знайти те, що раніше відкривав або бачив користувач на своєму ПК.

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"Якщо він забув назву або вміст документа, пошуковий запит "знайди мені документ, який Боб надіслав мені у WhatsApp кілька днів тому" — це те, що пошук у Windows справді зрозуміє", — пояснюється на платформі.

Інші функції штучного інтелекту враховують звану суперроздільну здатність, яка використовуватиме обладнання NPU для підвищення якості відео та ігор. У розробці також перебуває поліпшена версія Live Captions, яка зможе перекладати різні мови в режимі реального часу, чи то звук у відео, чи то під час онлайн розмови.

Також Microsoft працює над шпалерами на базі штучного інтелекту, які використовуватимуть машинне навчання для ідентифікації шарів у будь-якому зображенні та створюватимуть невеличкий ефект паралакса, що взаємодіє з курсором або вбудованим гіроскопом на портативному пристрої.

Доповнення до нового ПК

Крім штучного інтелекту, Microsoft хоче додати спеціальну область "творця" в меню "Пуск" і провідник, яка об'єднає всі служби Microsoft, що дають змогу користувачам створювати речі в одному місці. По суті, це слугуватиме стартовою панеллю для Microsoft 365, надаючи ярлики для переходу до нового або наявного проєкту Designer, документа Word, презентації PowerPoint тощо.

За інформацією порталу, Microsoft, зокрема, працює над кількома ключовими поліпшеннями в галузі енергозбереження, які, за словами джерел, зможуть продовжити термін служби батареї до 50% на певному обладнанні. У розробці також перебуває нова функція "зеленого живлення", яка спробує зарядити пристрій, коли Windows виявить, що енергія, яку він отримує від мережі, є поновлюваною.

Нарешті, Microsoft експериментувала з новим інтерфейсом робочого столу для Hudson Valley, в якому елементи панелі завдань, як-от системний трей, розміщуються у верхній частині екрана.

Що ще випустить Microsoft

Крім того, за інформацією платформи, у 2024 році у Microsoft вийдуть продукти з поліпшеним дизайном, розширеними функціями і кремнієм нового покоління.

Значні зміни будуть внесені в ноутбуки лінійки Surface Pro 10 і Surface Laptop 6 нового покоління, орієнтовані на штучний інтелект. Вони отримають нейронний процесор наступного покоління з варіантами на базі Intel і Arm. При цьому пристрої з Arm матимуть спеціальні версії нових чипів Snapdragon X від Qualcomm.

Крім того, Microsoft працює над наступною версією Surface Laptop Studio 3, яку планує випустити аж наприкінці 2025 року.

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