"Долетит до любой части Крыма": для ВСУ создали дальнобойный ударный дрон "Канюк" (видео)

Основой для украинского БПЛА частично послужил российский "Орлан", который Силы обороны захватили в 2022 году.

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В Украине для военных создали скоростной беспилотный летательный аппарат "Канюк", который может развивать скорость до 300 километров в час и атаковать цели на большом расстоянии. Об этом рассказал один из авторов идеи создания дрона — глава "Актив Крыма" Руслан Жаднов — в интервью журналистам "Суспільного".

Он уточнил, что беспилотник создали специально по заказу бойцов Вооруженных сил Украины. Беспилотник назван в честь канюка или сарыча — хищной птицы, именем которой также называется мыс в Крыму. Работая над проектом беспилотника, инженеры изучали фото и видеоматериалы р российским БПЛА "Орлан", который в 2023 году удалось сбить украинским военным. В каком-то смысле этот беспилотник противника стал базой для создания украинского дальнобойного и скоростного дрона.

"Канюк" может нести большую массу заряда, запускается с катапульты и может достигать скорости до 300 км/ч. Дрон контролируется оператором с помощью камеры и приборов управления. Его преимуществами являются скорость и дальность, а также возможность нести большой заряд. "Канюк" имеет дальность полета в 70 км и стоимость около 5 тысяч долларов. Вооружен беспилотник снарядом РПГ, который запускает к цели под контролем оператора.

"Основная цель, как мы с начала себе ставили — это помогать военным на южном направлении. И мы для себя поставили цель сделать дрон, который будет долетать до любой части Крыма", — рассказал журналистам Руслан Жаднов.

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Он также отметил, что прошел боевую проверку и уже был передан на фронт. Речь идет о партии из десятка БПЛА "Канюк", которыми уже воспользовались бойцы 36-й бригады морской пехоты, выполняющие боевые задачи на Херсонском направлении.

Один из разработчиков представляет журналистам модель отечественного БПЛА "Канюк" Фото: Скриншот

Технические характеристики дрона "Канюк":

скорость — 300 км/ч;

масса дрона — от 10 до 12 кг;

дальность полета — до 70 км;

полезная нагрузка — боеприпас РПГ;

тип беспилотника — самолетный;

запуск — с катапульты;

цена — $5 тыс.

Напомним, ране мы писали о том, что ВСУ получат дроны-камикадзе с "ночным зрением", с помощью которых они смогут "ответить" россиянам. Украинские разработчики планируют передавать не только готовые FPV-беспилотники, но и отдельно камеры, чтобы военные могли ставить их на уже существующие БПЛА.

Также в конце декабря 2023 года стало известно, что ВСУ получат украинскую версию дронов "Ланцет". Уникальность БПЛА заключается в системе искусственного интеллекта, которая позволяет ему находить цели автономно. Вскоре создатели обещают поставить новый двигатель, чтобы он долетел даже до Москвы.