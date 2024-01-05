"Долетить до будь-якої частини Криму": для ЗСУ створили далекобійний ударний дрон "Канюк" (відео)

Основою для українського БПЛА частково послужив російський "Орлан", який Сили оборони захопили 2022 року.

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В Україні для військових створили швидкісний безпілотний літальний апарат "Канюк", який може розвивати швидкість до 300 кілометрів на годину й атакувати цілі на великій відстані. Про це розповів один з авторів ідеї створення дрона — голова "Актив Криму" Руслан Жаднов — в інтерв'ю журналістам "Суспільного".

Він уточнив, що безпілотник створили спеціально на замовлення бійців Збройних сил України. Безпілотник названо на честь канюка або сарича — хижого птаха, ім'ям якого також називається мис у Криму. Працюючи над проєктом безпілотника, інженери вивчали фото та відеоматеріали з російським БПЛА "Орлан", який у 2022 році вдалося збити українським військовим. У якомусь сенсі цей безпілотник противника став базою для створення українського далекобійного і швидкісного дрона.

"Канюк" може нести велику масу заряду, запускається з катапульти й може досягати швидкості до 300 км/год. Дрон контролюється оператором за допомогою камери та приладів управління. Його перевагами є швидкість і дальність, а також можливість нести великий заряд. "Канюк" має дальність польоту в 70 км і вартість близько 5 тисяч доларів. Озброєний безпілотник снарядом РПГ, який запускає до цілі під контролем оператора.

"Основна мета, як ми з початку собі ставили — це допомагати військовим на південному напрямку. І ми для себе поставили за мету зробити дрон, який буде долітати до будь-якої частини Криму", — розповів журналістам Руслан Жаднов.

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Він також зазначив, що пройшов бойову перевірку і вже був переданий на фронт. Йдеться про партію з десятка БПЛА "Канюк", якими вже скористалися бійці 36-ї бригади морської піхоти, що виконують бойові завдання на Херсонському напрямку.

Один із розробників представляє журналістам модель вітчизняного БПЛА "Канюк" Фото: Скриншот

Технічні характеристики дрона "Канюк":

швидкість — 300 км/год;

маса дрона — від 10 до 12 кг;

дальність польоту — до 70 км;

корисне навантаження — боєприпас РПГ;

тип безпілотника — літаковий;

запуск — з катапульти;

ціна — $5 тис.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ отримають дрони-камікадзе з "нічним зором", за допомогою яких вони зможуть "відповісти" росіянам. Українські розробники планують передавати не тільки готові FPV-безпілотники, а й окремо камери, щоб військові могли ставити їх на вже наявні БПЛА.

Також наприкінці грудня 2023 року стало відомо, що ЗСУ отримають українську версію дронів "Ланцет". Унікальність БПЛА полягає в системі штучного інтелекту, яка дозволяє йому знаходити цілі автономно. Незабаром творці обіцяють поставити новий двигун, щоб він долетів навіть до Москви.