Квантовый интернет может появиться совсем скоро и стоить будет недорого: как это удалось

Ученые полагают, что их разработка поможет усовершенствовать квантовые компьютеры, а также сделает возможным создание квантового интернета.

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В Токийском университете науки и в Институте науки и технологий Окинавы (Япония) общими усилиями исследователям удалось создать устройство, пускающее одиночные фотоны. Оно работает в условиях комнатной температуры, передает journals.aps

Ученые полагают, что их разработка поможет усовершенствовать квантовые компьютеры, а также сделает возможным создание полноценно функционирующего квантового интернета.

В своей работе исследователи применили обычное оптоволокно, затем они его нагрели и растянули, делая это постепенно таким образом, чтобы диаметр ядра волокна постепенно уменьшался. Такой метод дал возможность впоследствии увеличить расстояние между отдельными ионами иттербия (вещества, входящего в состав оптоволокна) и преобразовать эти ионы в однофотонные излучатели. В итоге, вся работа оказалась не затратной, материалы вполне доступны, примененный метод нагрева и вытягивая — дешевый. И самое главное, что устройство создали в привычных условиях комнатной температуры, тогда как квантовые машины нуждаются в системах экстремального охлаждения и прочих особых условиях.

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Интересно, что ионы в ходе нагревания и вытягивания остаются внутри волокна, а не выходят "на поверхность", что существенно облегчает структурный захват и направление фотонов. Также важно отметить, что по причине нагрева и вытягивания между ионами иттербия существенно увеличивается дистанция, благодаря чему они становятся источниками именно одиночных фотонов, что было подтверждено опытным путем, когда разработчики применили метод измерения автокорреляции.

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