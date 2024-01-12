Телевизор по цене квартиры: 165-дюймовая модель C Seed N1 продается за $300 тыс. (видео)

C Seed N1 признан самым дорогим телевизором в мире. За 10 лет компания выпустила и продала всего 200 единиц.

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Компания C Seed на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе показала новый телевизор люкс-класса N1. Модель поразила всех своим ценником, который достигает 300 тыс. долларов США, передает Extremetech.

Подставка под ТВ-панель может использоваться дизайнерами для оформления интерьера. Она же служит боксом, в который "прячется" телевизор за ненадобностью. То есть, если вы не намерены ничего смотреть, нажмите на кнопку пульта ДУ, и экран складывается и опускается в бокс. Все это происходит в течение 2-3 минут, так что можно насладиться еще и таким необычным зрелищем.

Характеристики телевизора C Seed N1 на высоте:

дисплей MicroLED;

разрешение 4K;

16-битный цвет;

яркость 1000 кд/м²;

размеры: 103, 137 и 165 дюймов.

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Подставка под ТВ-панель предлагается в двух цветах: серебряном и золотом. Стоит отметить, что модели C Seed N1 не производятся в больших масштабах, как обычные телевизоры, а делаются исключительно под заказ. Ждать заказчику придется долгих полгода. Известно, что в течение 10-ти лет бренд реализовал всего 200 устройств, так что их продукцию можно назвать уникальной.

Стоимость N1 довольно высокая. Так, панель с диагональю 103 дюйма обойдется потребителю в 100 тыс. долларов США, 137-дюймовая — в 200 тыс., а165-дюймовая — в невероятные 300 тыс. долларов. Есть вариант и в размере 144 дюймов по диагонали, но он уличный, т.е. не предназначен для установки в помещениях. Его ценник достигает 240 тыс. долларов.

Ранее мы писали о том, что выпущен первый в мире беспроводной телевизор с поддержкой 4K и частотой 144 Гц. Телевизор работает на базе ОС webOS и поддерживает Apple AirPlay и Google Chromecast, что обеспечивает совместимость со смартфонами от разных производителей.