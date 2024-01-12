Телевізор за ціною квартири: 165-дюймова модель C Seed N1 продається за $300 тис. (відео)

C Seed N1 визнано найдорожчим телевізором у світі. За 10 років компанія випустила і продала всього 200 одиниць.

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Компанія C Seed на виставці CES 2024 у Лас-Вегасі показала новий телевізор люкс-класу N1. Модель вразила всіх своїм цінником, який сягає 300 тис. доларів США, передає Extremetech.

Підставка під ТВ-панель може використовуватися дизайнерами для оформлення інтер'єру. Вона ж служить боксом, у який "ховається" телевізор за непотрібністю. Тобто, якщо ви не маєте наміру нічого дивитися, натисніть на кнопку пульта ДУ, і екран складається і опускається в бокс. Все це відбувається протягом 2-3 хвилин, тож можна насолодитися ще й таким незвичайним видовищем.

Характеристики телевізора C Seed N1 на висоті:

дисплей MicroLED;

роздільна здатність 4K;

16-бітний колір;

яскравість 1000 кд/м²;

розміри: 103, 137 і 165 дюймів.

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Підставка під ТВ-панель пропонується у двох кольорах: срібному і золотому. Варто зазначити, що моделі C Seed N1 не виробляються у великих масштабах, як звичайні телевізори, а робляться виключно під замовлення. Чекати замовнику доведеться довгих півроку. Відомо, що протягом 10-ти років бренд реалізував лише 200 пристроїв, тож їхню продукцію можна назвати унікальною.

Вартість N1 доволі висока. Так, панель з діагоналлю 103 дюйми обійдеться споживачеві в 100 тис. доларів США, 137-дюймова — в 200 тис., а165-дюймова — в неймовірні 300 тис. доларів. Є варіант і в розмірі 144 дюймів за діагоналлю, але він вуличний, тобто не призначений для встановлення в приміщеннях. Його цінник сягає 240 тис. доларів.

Раніше ми писали про те, що випущено перший у світі бездротовий телевізор з підтримкою 4K і частотою 144 Гц. Телевізор працює на базі ОС webOS і підтримує Apple AirPlay і Google Chromecast, що забезпечує сумісність зі смартфонами від різних виробників.