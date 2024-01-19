В Китае придумали, как разбить флот США, используя всего 2-3 спутника: помог ИИ

Специальные РЭБ-спутники смогут подавить американские радары SPY-1D, что даст возможности гиперзвуковой ракете добраться до цели — авианосца с самолетами на борту.

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Лаборатория науки и технологий управления электронной информацией, занимающаяся оборудованием радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для армии Китая, разработала стратегию атаки на военные корабли США с помощью спутников и ракет. Подробности передает китайская газета SCMP.

Как Китай собирается атаковать авианосцы США при помощи спутников

Согласно компьютерной симуляции, созданной китайскими учеными, гиперзвуковые противокорабельные ракеты стоит запустить с расстояния 1200 км, учитывая, что ударная группа американского авианосца имеет боевую дальность в 1000 км. Ракеты, поднявшись на высоту 200 км, направляются к военным кораблям США, радары которых обнаруживают их только через 10 минут после запуска. К тому времени ракеты уже будут находиться на расстоянии всего 50 км от флота США.

По словам исследователей, в их симуляции также была учтена работа системы электромагнитного оружия космического базирования, которая подавляла радары американских кораблей сопровождения "сверху вниз". "Космос стал новой командной высотой для военных держав", — подчеркнули они.

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Кроме системы электромагнитного оружия космического базирования, прибегли и к поддержке нескольких низкоорбитальных спутников РЭБ, которые заняли позиции над американским авианосцем. Спутники обнаружили радиолокационные сигналы военных кораблей США, а затем ответили такими же мощными сигналами – так что даже если радиолокационные волны отражались от ракет, радары не смогли бы отличить эхо от сильного фонового шума.

Команда ученых пришла к выводу, что группировка низкоорбитальных спутников дает "уникальные преимущества" в такой сложной миссии, как та, что была ими смоделирована при помощи ИИ

"Платформы космического базирования, в отличии, например, от самолетов радиоэлектронной борьбы, действуют за пределами национальных границ, поэтому их можно быстро мобилизовать по всему миру и покрыть широкий фронт. А поскольку эти спутники находятся всего в нескольких сотнях километров от поверхности Земли, их сигналы, создающие помехи, достаточно мощные и не требуют чувствительных приемников", — говорится в материале.

Ученые заявляют, что электронная война в космическом пространстве с использованием группировок низкоорбитальных спутников стала "важной частью информационной войны". Исследователи полагают, что 2-х или 3-х спутников будет достаточно, чтобы атаковать группу авианосцев, в то время как группировка из 28-ми спутников обеспечит глобальный удар.

Как работает радар SPY-1D от Lockheed Martin

Как ученым Китая удалось "обмануть" радар SPY-1D Lockheed Martin

Компьютерное моделирование атаки было построено на противостоянии радару SPY-1D, который используется в основном эсминцами ВМФ класса "Арли Берк" для обнаружения противокорабельных ракет большой дальности. Компания Lockheed Martin запустила серию SPY-1 еще в 1970-х годах, так что военные Китая хорошо знакомы с ее возможностями. Более того, согласно американским СМИ, этот радар останется на вооружении до 2060 года.

В симуляции обыграли сценарий, когда 2 спутника подавляют один и тот же радар под разными углами, создавая "ложные воздушные тревоги спереди, сбоку и сзади противника". Таким образом, когда китайские противокорабельные ракеты оказываются в пределах 50 км от цели, спутники прекращают подавление, активируют бортовые постановщики помех, и ракеты выполняют маневры, пока не уничтожат цель.

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Атака ударной группы авианосца на дальней дистанции дело непростое, потому что и спутники, и ракеты и корабли движутся с большой скоростью. Но команда ученых утверждает, что их ИИ-моделирование, в котором установлены временные рамки и пространственный диапазон для такого удара, показывает, что такая атака возможна. Они отметили, что США и Россия также разрабатывают сценарии с использованием космического оружия.

Гиперзвуковая ракета, использованная в моделировании, не разглашается, но в документе подчеркивается, что она отличается от традиционной баллистической ракеты способностью маневрировать на конечной фазе, то есть может приближаться к цели по непредсказуемой траектории. Заявленная дальность действия этой ракеты такая же, как у YJ-21. Предполагается, что гиперзвуковая противокорабельная ракета способна развивать скорость до 10 Маха, что оставляет системе ПВО противника менее 20 секунд на реагирование.

Ранее мы писали о том, что в КНР создали устройство, маскирующее ракету под пассажирский самолет. Радиоэлектронная война стала более сложной, чем когда-либо: теперь любой радар можно обмануть, выдав ракету за Боинг 737.