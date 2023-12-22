"Золотая вуаль": в КНР создали устройство, маскирующее ракету под пассажирский самолет

Радиоэлектронная война стала более сложной, чем когда-либо: теперь любой радар можно обмануть, выдав ракету за Боинг 737.

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Китайские ученые из Северо-Западного политехнического университета в Сиане утверждают, что разработали устройство под названием "Золотая вуаль", способный обмануть средства противовоздушной обороны, заставив их думать, что ракета — это коммерческий самолет, пишет South China Morning Post.

"По мнению ученых, их устройство может сделать так, что радар отобразит на экране не крылатую ракету, а пассажирский самолет. "Золотая вуаль" способна "изменить лицо войны", утверждают они", — говорится в материале.

СМИ акцентирует на том, что разработка недорогая, и тем не менее, сбивает с толку дорогостоящие системы ПВО. Это поможет значительно сократить время, необходимое военному командованию для реагирования.

"Вуаль" разрабатывали в рамках программы по усилению систем противовоздушной обороны китайских островов, в частности на Гуаме. Она сделана из тонких нитей, переплетенных словно паутина, покрытых золотом. Благодаря своей сложной геометрии, паутина может отражать радиолокационные сигналы. Лабораторные испытания показали, что устройство повышает радиолокационное сечение летящей цели с 1 до 30 децибел на квадратный метр.

Устройство "золотая вуаль" маскирует ракеты и военные самолеты под обычные Фото: Northwestern Polytechnical University

"Это похоже на радиолокационную сигнатуру, генерируемую большим самолетом, таким как Боинг 737 или Аэробус А320, при просмотре под определенными углами. Радиолокационные отражатели уже используются США на некоторых своих ракетах, таких как ADM-160 MALD, чтобы они выглядели как самолеты на экранах радаров", — пишут авторы.

Военные самолеты-невидимки, такие как истребитель F-22 и бомбардировщик B2, также располагают съемными отражателями — линзами Люнебурга, — что делает их невидимыми для гражданской службы управления воздушным движением и скрывает истинную радиолокационную сигнатуру.

"Радиоэлектронная война стала более сложной, чем когда-либо. Новое оборудование и инструменты электронного противодействия поступают на вооружение с беспрецедентной скоростью. Они меняют лицо войны", — прокомментировали исследователи.

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"Золотую вуаль" от аналогичных технологий радиолокационного отражения отличает высокая гибкость. Ее можно раскрывать и закрывать, как зонтик, огромное количество раз. В результате, ракета или самолет могут переключаться между видимым и скрытным режимами на протяжении всего полета.

Устройство изготавливается из недорогих материалов, которые широко доступны в промышленности Китая. По словам исследователей, его вес составляет 1 кг, что гораздо меньше, чем у аналогов. Благодаря малому весу, ракета может летать на большее расстояние или нести боеголовку большего размера. "Вуаль" также можно устанавливать на военные корабли или наземную технику.

"Низкая стоимость, малый вес и универсальность устройства означают, что в будущем спрос на него может стать огромным", — резюмируют журналисты.

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