Не обладают точностью: системы ПВО в России оказались бессильными против дронов

Российские тактические радары предназначены для обнаружения быстро летающих самолетов, а не медленно движущихся дронов, что позволяет беспилотникам приблизиться к системе ПВО почти незаметно.

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Российские системы противовоздушной обороны оказались неэффективны в борьбе с украинскими современными беспилотными летательными аппаратами. Об этом пишет медиа The EurAsian Times.

В своем материале СМИ опирается на доклад, написанный профессором Санкт-Петербургского электротехнического университета Сергеем Макаренко, который анализирует наличие и работоспособность существующих российских систем ПВО, таких как "Панцирь-С1", "Тунгуска", "Тор" и "Стрела-10". В конце анализа Макаренко пришел к выводу, что вся эта техника неспособны справиться с малыми беспилотниками.

Проблема заключается в том, что российские системы ПВО не обладают достаточной точностью и способностью обнаруживать беспилотники на достаточно большой дистанции. Российские тактические радары спроектированы для обнаружения быстролетящих самолетов, а не медленно движущихся малых целей, таких как дроны. В результате беспилотник может практически незаметно приблизиться к системе ПВО и атаковать ее. По сведениям доклада, для сбития малого беспилотника требуется выпустить большое количество боеприпасов, что делает это процесс неэффективным. Например, для достижения условной вероятности поражения цели, равной 0,5, при стрельбе по мини-беспилотникам типа "Акила" на дистанции 3 км, необходимо израсходовать от 4 до 13 тысяч снарядов.

Исследование Макаренко также охватывает случаи соприкосновения российских систем ПВО с беспилотниками в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе, где российские системы не дали положительных результатов. В этих случаях они не справились с задачей поражения беспилотников, что было связано с ошибками в сопровождении целей, несовершенством системы управления взрывчаткой и ошибками при наведении.

Как пишет медиа, для России ситуация может усугубиться из-за того, что Украина активно развивает свои беспилотные технологии и уже обладает БПЛА, способными наносить удары по российским войскам без участия человека-оператора. Российские войска пытались разработать методы противодействия, включая использование радиопомех и других средств, однако эти эксперименты не привели к хорошим результатам.

"Практический опыт экспериментальных стрельб по малоразмерным целям свидетельствует о низкой эффективности их уничтожения. Основными причинами этого являются несовершенство системы управления детонацией боеголовок ЗРК, а также большие ошибки в сопровождении целей и наведении ЗРК на малоразмерные БПЛА", — говорится в отчете Сергея Макаренко.

Кроме того профессор вспоминает и тот случай, когда на испытаниях в 2020 году батарея из четырех "Панцирей" открыла огонь по медленно движущемуся беспилотнику, но не смогла его уничтожить, несмотря на многочисленные залпы. Как отмечает в своем материале СМИ, для решения этой проблемы требуется дальнейшее совершенствование российских систем ПВО, которое может растянуться во времени.

Напомним, несколько ранее украинский военный рассказал, когда дроны превзойдут артиллерию в войне с Россией. По его словам, Украина и Россия вступили в "войну технологий" и в 2024 году роль беспилотных средств поражения будет только увеличиваться. И вследствие этого беспилотных летательных аппаратов самого разнообразного характера будет становиться все больше.

А в конце ноября Минстратегпром показал секретный дрон, который долетит до Москвы. Новый украинский дрон похож на турецкий Bayraktar TB2, но будет намного меньше, если судить по размеру двигателя.