"Золота вуаль": у КНР створили пристрій, що маскує ракету під пасажирський літак

Радіоелектронна війна стала складнішою, ніж будь-коли: тепер будь-який радар можна обдурити, видавши ракету за "Боїнг 737".

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Китайські вчені з Північно-Західного політехнічного університету в Сіані стверджують, що розробили пристрій під назвою "Золота вуаль", здатний обдурити засоби протиповітряної оборони, змусивши їх думати, що ракета — це комерційний літак, пише South China Morning Post.

"На думку вчених, їхній пристрій може зробити так, що радар відобразить на екрані не крилату ракету, а пасажирський літак. "Золота вуаль" здатна змінити обличчя війни", стверджують вони", — ідеться в матеріалі.

ЗМІ акцентує на тому, що розробка недорога, і все ж збиває з пантелику дорогі системи ППО. Це допоможе значно скоротити час, необхідний військовому командуванню для реагування.

"Вуаль" розробляли в межах програми з посилення систем протиповітряної оборони китайських островів, зокрема на Гуамі. Вона зроблена з тонких ниток, переплетених, немов павутина, покритих золотом. Завдяки своїй складній геометрії павутина може відбивати радіолокаційні сигнали. Лабораторні випробування показали, що пристрій підвищує радіолокаційний переріз цілі, що летить, із 1 до 30 децибел на квадратний метр.

Пристрій "Золота вуаль" маскує ракети й військові літаки під звичайні Фото: Northwestern Polytechnical University

"Це схоже на радіолокаційну сигнатуру, що генерується великим літаком, таким як "Боїнг 737" або "Аеробус А320", під час перегляду під певними кутами. Радіолокаційні відбивачі вже використовуються США на деяких своїх ракетах, таких як ADM-160 MALD, щоб вони здавалися літаками на екранах радарів", — пишуть автори.

Військові літаки-невидимки, такі як винищувач F-22 та бомбардувальник B2, також мають у своєму розпорядженні знімні відбивачі — лінзи Люнебурга, що робить їх невидимими для цивільної служби управління повітряним рухом і приховує справжню радіолокаційну сигнатуру.

"Радіоелектронна війна стала складнішою, ніж будь-коли. Нове обладнання й інструменти електронної протидії надходять на озброєння з безпрецедентною швидкістю. Вони змінюють обличчя війни", — прокоментували дослідники.

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"Золоту вуаль" від аналогічних технологій радіолокаційного відбиття відрізняє висока гнучкість. Її можна розкривати й закривати, як парасольку, величезну кількість разів. У результаті ракета або літак можуть перемикатися між видимим і потайним режимами протягом усього польоту.

Пристрій виготовляється з недорогих матеріалів, які широко доступні в промисловості Китаю. За словами дослідників, його вага становить 1 кг, що набагато менше, ніж у аналогів. Завдяки малій вазі ракета може літати на більшу відстань або нести боєголовку більшого розміру. "Вуаль" також можна встановлювати на військові кораблі або наземну техніку.

"Низька вартість, мала вага й універсальність пристрою означають, що в майбутньому попит на нього може стати величезним", — резюмують журналісти.

Раніше ми писали про те, що системи ППО в Росії виявилися безсилими проти дронів, тому що їхні тактичні радари призначені для виявлення літаків, які швидко літають, а не БПЛА, які повільно рухаються.