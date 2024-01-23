ИИ пока не могут заменить людей, но дело не в уме: ученые нашли ключевую причину

Аналитики пришли к выводу, что нанимать людей значительно дешевле, чем поручать их работу искусственному интеллекту.

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Эксперты из Массачусетского технологического института (MIT) опубликовали отчет по результатам исследования, посвященного взаимодействию людей с искусственным интеллектом (ИИ). Они пришли к выводу, что роботы на базе нейросетей недостаточно совершенны для того, чтобы заменить человека на его рабочем месте, передает Bloomberg.

В США крупные корпорации постепенно внедряют робототехнику с целью заменить рабочую силу. Эксперты MIT решили проверить, есть ли экономическая выгода в том, чтобы заменить людей разных профессий умными андроидами. Для примера они взяли технологии, работающие на базе компьютерного зрения. Этот навык очень важен для учителей, водителей, оценщиков и пр. Ученые пришли к выводу, что заменить людей этих профессий роботы смогли бы только в 23% случаев. Важным фактором также послужила стоимость работы профессионала и стоимость внедрения готового ИИ-решения. В 77% случаев выгоднее нанять человека, чем разрабатывать и внедрять смарт-технологию.

Популярность чат-ботов вроде ChatGPT и DALL-E привело к тому, что ИИ стали использовать вместо иллюстраторов, дизайнеров, спичрайтеров, контент-менеджеров и пр. Компании вроде Microsoft, Alphabet (Alphabet — материнская компания Gooogle, — ред.), Baidu, Alibaba подняли высокую планку в конкурентной борьбе за внедрение ИИ-технологий в самых различных сферах. В итоге, многие люди по всему миру начали переживать, что их могут легко и просто заменить нейросетями, и тогда они останутся без работы. Однако исследователи уверяют, что на сегодняшний день ИИ может заменить менее 25% людей, так как платить людям дешевле, чем покупать, интегрировать, обслуживать "умные" системы.

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Пока что роботы потихоньку вытесняют людей из трех отраслей: розничная торговля, логистика, складирование. Тут широко используются технологии компьютерного зрения. Также ИИ составляет "конкуренцию" и врачам, но далеко не всем и не везде.

По данным MIT, нейросети могут справиться с 30-ю задачами из 1000, что составляет всего-лишь 3%. Для этого были проанализированы основные задания, которые ежедневно и легко выполняют представители 800 разных профессий. Но аналитики предупреждают: если ИИ будет и дальше развиваться столь стремительно и при этом подешевеет в эксплуатации, как в последние пару лет, к 2030 году показатель с 3% может вырасти до 40 %.

Ранее мы сообщали о том, что ИИ научился обманывать людей и ему это очень понравилось. Разработчики не только заставили "умного "чат-бота вести себя злонамеренно, но также обнаружили, что избавиться от такого поведения потом очень сложно.