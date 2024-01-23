ШІ поки що не може замінити людей, але справа не в розумі: вчені знайшли ключову причину

Аналітики дійшли висновку, що наймати людей значно дешевше, ніж доручати їхню роботу штучному інтелекту.

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Експерти з Массачусетського технологічного інституту (MIT) опублікували звіт за результатами дослідження, присвяченого взаємодії людей зі штучним інтелектом (ШІ). Вони дійшли висновку, що роботи на базі нейромереж недостатньо досконалі для того, щоб замінити людину на її робочому місці, передає Bloomberg.

У США великі корпорації поступово впроваджують робототехніку з метою замінити робочу силу. Експерти MIT вирішили перевірити, чи є економічна вигода в тому, щоб замінити людей різних професій розумними андроїдами. Для прикладу вони взяли технології, що працюють на базі комп'ютерного зору. Ця навичка дуже важлива для вчителів, водіїв, оцінювачів тощо. Учені дійшли висновку, що замінити людей цих професій роботи змогли б тільки в 23% випадків. Важливим фактором також стала вартість роботи професіонала і вартість впровадження готового ШІ-рішення. У 77% випадків вигідніше найняти людину, ніж розробляти і впроваджувати смарт-технологію.

Популярність чат-ботів на кшталт ChatGPT і DALL-E призвела до того, що ШІ стали використовувати замість ілюстраторів, дизайнерів, спічрайтерів, контент-менеджерів тощо. Компанії на кшталт Microsoft, Alphabet (Alphabet — материнська компанія Gooogle, — ред.), Baidu, Alibaba підняли високу планку в конкурентній боротьбі за впровадження ШІ-технологій у найрізноманітніших сферах. У підсумку, багато людей по всьому світу почали переживати, що їх можуть легко і просто замінити нейромережами, і тоді вони залишаться без роботи. Однак дослідники запевняють, що на сьогоднішній день ШІ може замінити менше 25% людей, оскільки платити людям дешевше, ніж купувати, інтегрувати, обслуговувати "розумні" системи.

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Поки що роботи потихеньку витісняють людей із трьох галузей: роздрібна торгівля, логістика, складування. Тут широко використовуються технології комп'ютерного зору. Також ШІ складає "конкуренцію" і лікарям, але далеко не всім.

За даними MIT, нейромережі можуть впоратися з 30-ма завданнями з 1000, що становить лише 3%. Для цього було проаналізовано основні завдання, які щодня і легко виконують представники 800 різних професій. Але аналітики попереджають: якщо ШІ і далі розвиватиметься настільки стрімко і водночас здешевшає в експлуатації, як в останні кілька років, до 2030 року показник із 3% може зрости до 40 %.

Раніше ми повідомляли про те, що ШІ навчився обманювати людей і йому це дуже сподобалося. Розробники не тільки змусили "розумного" чат-бота поводитися зловмисно, але також виявили, що позбутися такої поведінки потім дуже складно.