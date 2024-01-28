Самые ожидаемые смартфоны 2024 года: топ-5 моделей, которые удивят любого

Производители продолжают удивлять внедрением новых и улучшением старых гаджетов. Поэтому в 2024 году нужно вдумчиво выбирать новые модели телефонов, чтобы не упустить самую лучшую.

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Весь мир сейчас находится в ожидании линейки Samsung Galaxy S24, которая может стать одним из самых высокотехнологичных гаджетов на рынке. Однако это не единственные интересные смартфоны на Android в 2024 году, и Фокус расскажет о моделях, способных перевернуть рынок.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Стоит начать с новой линейки от Samsung, которая поступит в продажу совсем скоро — 31 января. В нее войдут три модели Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra, последняя станет новым флагманом бренда и, возможно, одним из самых лучших смартфонов на рынке. Компания уже начала принимать предварительные заказы, а некоторые уже успели получить и опробовать новинку.

Одним из главных нововведений Samsung Galaxy S24 Ultra считаются продвинутые функции искусственного интеллекта, которых пока нет ни у одного другого смартфона. Как уверяют сами разработчики, система Galaxy AI станет "умным" помощником для пользователя, выполняя за него значительную часть работы.

Смартфон Galaxy S24 Ultra должен стать новым флагманом бренда

Телефоны Samsung давно прославились высококачественными камерами, а теперь искусственный интеллект упрощает обработку снимков.

Новые функции Galaxy S24 Ultra

Функция Generative Edit (генеративное редактирование) позволяет легко и быстро редактировать фото, удаляя или перемещая объекты — фон при этом автоматически меняется, закрывая возникающие "дыры". Все изображения, которые значительно изменит ИИ, будут отмечены водяными знаками в метаданных, но какие-то мелочи, вроде удаления отражений, там не отметятся.

позволяет легко и быстро редактировать фото, удаляя или перемещая объекты — фон при этом автоматически меняется, закрывая возникающие "дыры". Все изображения, которые значительно изменит ИИ, будут отмечены водяными знаками в метаданных, но какие-то мелочи, вроде удаления отражений, там не отметятся. Еще одна функция, связанная с фото — Circle to Search (круг поиска) . Благодаря ей пользователь может найти любой элемент на фото в интернете, просто обведя его на экране пальцем или стилусом. Так можно за считанные секунды узнать название блюда, животного, достопримечательности и других интересных вещей — не покидая страничку в социальной сети.

. Благодаря ей пользователь может найти любой элемент на фото в интернете, просто обведя его на экране пальцем или стилусом. Так можно за считанные секунды узнать название блюда, животного, достопримечательности и других интересных вещей — не покидая страничку в социальной сети. Live Translate (мгновенный перевод) — с этой функцией смартфоны Galaxy S24 Ultra будут переводить сообщения в реальном времени, чтобы пользователи могли без труда общаться на разных языках, не испытывая проблем. Более того, ИИ может сразу же переводить слова собеседника во время телефонных звонков.

— с этой функцией смартфоны Galaxy S24 Ultra будут переводить сообщения в реальном времени, чтобы пользователи могли без труда общаться на разных языках, не испытывая проблем. Более того, ИИ может сразу же переводить слова собеседника во время телефонных звонков. Interpreter (переводчик) — это схожая функция, но переводит голос в текст во время разговоров и отображает его на выделенной части экрана. Таким образом собеседники могут стоять рядом и общаться, читая текстовую расшифровку того, что сказал другой человек. Интересно, что эта функция не требует доступа к интернету.

— это схожая функция, но переводит голос в текст во время разговоров и отображает его на выделенной части экрана. Таким образом собеседники могут стоять рядом и общаться, читая текстовую расшифровку того, что сказал другой человек. Интересно, что эта функция не требует доступа к интернету. Chat Assist (помощник для чатов) помогает писать сообщения, электронные письма, посты в социальных сетях и тому подобное. ИИ анализирует текст "на ходу" и подсказывает, как его стоит изменить. Например, при общении с коллегами покажет более формальную версию того же письма.

помогает писать сообщения, электронные письма, посты в социальных сетях и тому подобное. ИИ анализирует текст "на ходу" и подсказывает, как его стоит изменить. Например, при общении с коллегами покажет более формальную версию того же письма. Note Assist (помощник для заметок) сократит записи без потери смысла. ИИ создает сводки (короткое описание) заметок, а также переводит и форматирует файлы в приложении Samsung Notes. Кроме того, он создает цифровые обложки для заметок, чтобы их было легко найти.

Все это работает благодаря процессору новейшего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Samsung также обещает улучшенную трассировку лучей и камеру еще лучше, чем у предшественников — чего стоит только основной датчик с разрешением 200 МП и с диафрагмой f/1,7, которая помогает легко делать снимки поздно ночью. В Gizmodo уже положительно отметили функцию Instant Slow-mo, которая позволяет замедлить понравившийся фрагмент видео вместо всей записи.

Motorola ThinkPhone 2

Первую модель Motorola ThinkPhone некоторые считают одним из лучших смартфонов 2023 года. Его особенностью стала легкая конструкция из арамидного волокна, большое время автономной работы, быстрая зарядка мощностью 68 Вт и хорошая производительность. ThinkPhone хорошо встретили критики, однако он не завоевал большой популярности из-за плохой маркетинговой кампании и отсутствия в магазинах операторов связи. Хотелось бы, чтобы компания Lenovo, которая владеет брендом, сделала выводы, улучшила свое детище и успешно выпустила на рынок Motorola ThinkPhone 2. Впрочем, пока нет никаких свидетельств, что такой телефон выпустят в 2024 году.

Motorola ThinkPhone 2 — одна из самых многообещающих новинок

Samsung Galaxy Z Flip 6

Продолжает рейтинг самых ожидаемых гаджетов 2024 года еще одна модель от Samsung, на этот раз — раскладушка. Дата выхода пока неизвестна, но предыдущие модели поступали в продажу примерно в одно время — в июле и августе.

Складные смартфоны пока не пользуются особой популярностью, но производители не отчаиваются и улучшают их характеристики. Они стоят недешево, при этом ради некоторого удобства по сравнению с традиционными моделями владельцам приходится жертвовать качеством камеры и временем работы от батареи.

В прошлогоднем Z Flip 5 компания Samsung значительно изменила дизайн: внешний дисплей стал больше, а шарнир позволяет складываться ровнее. При этом, как считают эксперты, от новой модели не стоит ждать каких-то сильных изменений.

"Но если они появятся в тех областях, где линейка Z Flip нуждается в них больше всего, я буду готов дать раскладушкам еще один шанс", — заявил Тейлор Кернс, редактор издания Android Police.

Samsung Galaxy Z Flip 6 — дисплей стал явно больше

По слухам, важные изменения все таки будут, и коснутся они именно слабого места складных смартфонов. Как пишет SamMobile, 3 января компания Samsung подала заявку на регистрацию товарного знака Ironflex в Южной Корее. Согласно документам, компания работает на складной OLED-панелью для смартфонов и не только. Портал считает, что эта технология сделает внутренние дисплеи Galaxy Z Flip 6 более надежными.

Asus Zenfone 11

В прошлом году появились слухи, что Zenfone 10 станет последним смартфоном в своей серии, однако Asus вскоре их официально опровергла к радости многих поклонников. Теперь же будущий Zenfone 11 появился в консоли магазина Google Play, передает портал GSM Arena. Кроме того, по данным Gizchina, аппарат прошел сертификацию в нескольких странах.

Судя по записям, новинка получит восьмиядерный чипсет, предположительно Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, новый графический процессор Adreno 830 и 16 ГБ оперативной памяти, что выводит ее на уровень флагмана. Разрешение экрана останется, как у Zenfone 10 (1080x2400), но 11-я модель будет работать под управлением свежей ОС Android 14.

Asus Zenfone 11 будет работать под управлением ОС Android 14

OnePlus Open 2

OnePlus Open дебютировал в конце октября 2023 года и показал отличное соотношение цены и качества, как для складного смартфона — $1700. Ожидается, что его наследник появится в продаже в сентябре или октябре 2024 года.

По версии Phone Arena, OnePlus Open 2 будет не дороже, если не дешевле предыдущей модели. Вероятно, цена составит около $1500. Стоит ожидать изменений в дизайне и "железе", хотя они не должны быть радикальными.

OnePlus Open оснащен 7,82-дюймовым LTPO3 Flexi-fluid AMOLED с динамической частотой обновления 1–120 Гц и пиковой яркостью 2800 нит, который считается одним из лучших гибких дисплеев. В этом плане разработчикам невыгодно делать шаг назад, но они, возможно, оптимизируют размер и соотношение сторон.

OnePlus Open 2 выйдет с гибким дисплеем LTPO3 Flexi-fluid AMOLED

Бренд OnePlus начинает использовать новую линейку датчиков Sony LYTIA, созданную с использованием совершенно нового двухслойного транзисторно-пиксельного дизайна Sony, который могут поставить хотя бы на основную камеру OnePlus Open 2. В остальном же смартфон должен сохранить объективы Hasselblad из-за партнерства между производителями.

Что касается памяти, то OnePlus Open 2 может получить хранилище емкостью 1 ТБ из-за естественной эволюции рынка хранения данных и более широкого распространения видеоформатов 4K и 8K. Аккумулятор вряд ли станет больше, однако новинка может получить более мощную, а значит и быструю зарядку на 80 Вт или более.

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