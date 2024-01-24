Браузер Chrome получит собственный искусственный интеллект: для чего нужен и как пользоваться

Обновленный браузер поможет пользователю писать текст, организовать вкладки и создать новую тему оформления.

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Самый популярный браузер Chrome станет еще более удобным благодаря искусственному интеллекту, который поможет в работе с текстами, вкладками и сделает дизайн окон более разнообразным. В своем блоге компания Google сообщила, что уже в следующем месяце три новых функции появятся в версии программы для платформ Mac и Windows.

Помощник по написанию текстов

Для кого-то составление текстов может быть непростой задачей, особенно если нужно высказываться публично. Поэтому в феврале 2024 года Chrome предложит экспериментальную функцию на базе искусственного интеллекта, которая поможет уверенно писать в Интернете. Отзывы о ресторанах, ответы на приглашения на вечеринки и другие обращения станут намного легче.

Важно

Сэкономит время и улучшит жизнь: топ-5 способов использовать ИИ в 2024 году

Для начала создания текста нужно будет лишь щелкнуть правой кнопкой мыши в текстовое поле на любом сайте и выбрать пункт меню "Помоги мне написать". Надо напечатать всего несколько слов и ИИ поможет с остальными.

ИИ-помощник по созданию текстов в Chrome Фото: Google

Умная группировка вкладок

Группировка помогает управлять многими вкладками, но делать это вручную иногда трудно и долго. С помощью органайзера вкладок браузер предложит вам создать группы вкладок на основе открытых в нем страниц. Это будет полезно при работе со многими задачами в Интернете. Достаточно лишь щелкнуть правой кнопкой на вкладку и выбрать "Упорядочить похожие вкладки", то же самое можно сделать нажатием на стрелку всплывающего меню слева от вкладок. Chrome предложит возможные названия и смайлы для вновь созданных групп, чтобы их можно было быстрее найти среди других.

Группировка вкладок с ИИ в Chrome Фото: Google

Собственная тема оформления Chrome с помощью ИИ

В прошлом году Google предложил генеративные обои на основе текстового описания для своих смартфонов Pixel 8 и других устройств с операционной системой Android 14. Та же самая модель применена для персонализации внешности Chrome. Пользователь сможет быстро создать уникальную тему оформления на основе объекта, настроения, визуального стиля и цвета по выбору без сложных манипуляций. Для начала надо будет перейти на боковую панель настройки Chrome, выбрать пункты "Изменить тему" и "Создать с помощью ИИ". Например, в качестве темы можно выбрать "полярное сияние в стиле аниме и в беззаботном настроении". Для лучшего вдохновения Chrome предложит предварительно созданные образцы визуальных образов.

Новые функции Chrome уже доступны в тестовой сборке M121 на территории США. Их можно найти в меню "Настройки" с тремя точками, в пункте "Экспериментальные возможности ИИ". Сейчас функции в стадии раннего публичного эксперимента, поэтому они пока недоступны для корпоративных и учебных учетных записей.

Искусственный интеллект может не только помочь в Интернете, но и в корне изменить окружающую жизнь. Фокус поделился прогнозом относительно его применения в будущем.