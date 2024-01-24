Могут спасти украинцев, но есть условия: как системы РЭБ влияют на российские ракеты

Что касается ракет, военные используют самонаведения с помощью активной радиолокационной головки, которую можно ослепить радиолокационной станцией для лишения ракеты способности навигации и прицеливания.

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Противодействовать российским беспилотникам-камикадзе и ракетам можно с помощью средств радиоэлектронной борьбы, но далеко не во всех случаях. Об этом говорится в материале Defense Express, опубликованном среду, 24 января.

Возможность воздействовать средствами РЭБ на технику противника обусловлена тем, что, к примеру, "Шахед-136", иранский дрон-камикадзе, использует простую систему навигации, основанную на спутниковой и инерциальной системах. Подавление спутниковой навигации может привести к отклонению в пути полета на 5% от пройденного расстояния без GPS. Однако при восстановлении сигнала навигации, ошибки в инерциальной системе будут скомпенсированы, и самолет-снаряд снова сможет лететь по точному маршруту. Подавление спутниковой навигации также не является простой задачей.

Антенны такого типа применяются в системах навигации для беспилотников "Шахед"

Возможным решением является не подавление спутниковой навигации, а подмена координат с помощью метода спуфинга. В этом случае система навигации будет считать, что получаемые координаты являются "реальными", хотя они передаются средствами РЭБ. Но для борьбы с такими атаками используются специальные программно-аппаратные решения.

Важно понимать, что для эффективного противодействия навигации, необходимо использовать "поля РЭБ" вместо защиты отдельных объектов. Покрывая только последний километр, погрешность навигации составит примерно 50 метров, что может быть достаточно для защиты одного объекта, но недостаточно для защиты города. Крылатые ракеты, такие как Х-101, используют комплекс систем навигации, включая спутниковую, инерциальную, радиовысотомер, TERCOM и DSMAC. Эти системы не идеальны и могут подвергаться влиянию различных факторов, например, уровня освещенности. Поэтому, хотя подавление спутниковой навигации может снизить эффективность ракет, оно не может полностью устранить угрозу.

Системы навигации TERCOM и DSMAC, а также варианты камеры системы DSMAC на ракете Х-101 Фото: Defense Express

Медиа также отмечает, что не все ракеты зависят от систем навигации, некоторые ракеты используют самонаведение с помощью активной радиолокационной головки. К примеру, Х-22, Х-35, "Оникс" и П-35 имеют такую систему наведения. Если помехи поставить на радиолокационную станцию ракеты, она потеряет способность навигации и прицеливания. Воздушные силы уже сообщали о возможности противодействия таким ракетам.

Активная радиолокационная головка самонаведения Х-47 Кинжал

Разрабатываемые системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Украине и США могут быть эффективны в противодействии против корабельных ракет вражеских вооружений. Эти системы предназначены для ослепления радиолокационных головок самонаведения ракет, которые могут использоваться врагом. Однако эти системы могут быть эффективны только против южных областей Украины, в которых находятся цели вражеских ракет. В то же время, другие российские ракеты, такие как "Искандер" и "Кинжал", используют радиолокационные головки самонаведения, но более долгого действия. Эти головки используются для донаведения ракеты к цели на терминальном участке. Хотя системы РЭБ могут оказывать влияние на такие ракеты, они имеют свои ограничения и требуют постоянного развития, так как враг постоянно модернизирует свои ракеты. В целом, эти системы РЭБ являются важной составляющей противодействия угрозе и усиления противовоздушной обороны, но не являются абсолютной панацеей против всех типов вражеских средств.

Напомним, 24 января СМИ писали о том, что украинская РЭБ смогла "нейтрализовать" 20 из 21 средства нападения во время ракетной атаки. Командование ВСУ впервые заявило, что смогло "нейтрализовать" два десятка российских ракет не средствами ПВО, а РЭБ. Западные аналитики говорят о "переломном моменте" в вопросе защиты неба Украины.

А днем ранее, 23 января, спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что не все 20 ракет, которые не перехватила украинская ПВО во время атаки ВС РФ, долетели до целей. По словам военного, ВСУ применяют РЭБ для подавления навигации, которая используется при наведении "высокоточных" российских ракет. Кроме того, некоторые падают во время пусков из-за плохого качества.