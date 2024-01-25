Посадили в тюрьму, избили, обесчестили: система распознавания лиц сломала жизнь американцу

Харви Мерфи был в 3000 км от места преступления, но все равно угодил в тюрьму по ложному обвинению в вооруженном ограблении. Виноват оказался ИИ.

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Американец Харви Мерфи подал иск на 10 млн долларов США против компании, которая ложно обвинила его в краже, положившись на систему распознавания лиц. Мужчина доказывает, что не совершал преступления и требует моральной компенсации еще и потому, что в тюрьме его изнасиловали и избили, передает Vice.

Что случилось с Харви Мерфи и в чем виноват ИИ

В январе 2022 года Харви Мерфи был арестован при попытке продлить срок водительских прав. Согласно иску на 10 млн долларов, который позже подал американец, сотрудники сети магазинов Sunglass Hut использовали программу для распознавания лиц, чтобы установить личность человека, совершившего вооруженное ограбление в магазине в Хьюстоне, штат Техас. Система распознала в преступнике Харви Мерфи, однако, по словам обвиняемого, во время ограбления он находился в 3000 км от Хьюстона, в котором проживает.

"61-летний Мерфи подал против Macy’s и Sunglass Hut. Он заявил, что в тюрьме строгого режима, куда его поместили по ложному обвинению, его избили и изнасиловали. Через несколько часов после инцидента с него были сняты, и он был освобожден", — пишет СМИ.

Сам мужчина заявил в своем иске: все несчастья произошли именно по тому, что компания, разработавшая ПО на базе искусственного интеллекта, обратилась в полицию и назвала его преступником.

Системы распознавания лиц часто ошибаются Фото: Getty Images

Кто установил личность грабителей магазина Sunglass Hut в Хьюстоне

Ограбление произошло 22 января 2022 года в Хьюстоне, штат Техас. Двое вооруженных мужчин вошли в Sunglass Hut, угрожали оружием двум сотрудникам и скрылись с деньгами и солнцезащитными очками. EssilorLuxottica — материнская компания, владеющая Sunglass Hut, наняла агента по предотвращению потерь, — эксперта, помогающего в уголовных расследованиях. Согласно иску, агент по предотвращению потерь EssilorLuxottica по имени Энтони Пфлегер обратился к полицейским после ограбления и заявил, что знает, кто совершил преступление.

"Пфлегер заявил, что работал вместе с компанией Macy's, чтобы установить, что человеком, который ограбил Sunglass Hut, был Харви Мерфи. Он использовал программное обеспечение с функциями искусственного интеллекта и распознавания лиц", — сказано в иске.

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Также, согласно иску, Пфлегер подговорил одного из сотрудников Sunglass Hut, чтобы тот опознал Мерфи на фото.

"Камеры в розничных магазинах Америки настолько распространены, что мы часто о них уже не думаем. Эти системы наблюдают за людьми, пока они делают покупки, и иногда предоставляют правоохранительным органам доказательства преступлений. Многие из них записывают видео низкого качества, из-за чего сложно идентифицировать людей", — пишут авторы.

За последние 10 лет розничные магазины начали подключать свои камеры к системам распознавания лиц. Идея заключается в том, что компьютер может автоматически идентифицировать преступников, когда они входят в торговый зал, и предупреждать правоохранительные органы или агентов по предотвращению потерь, чтобы те отслеживали их перемещения. Но технология распознавания лиц известна своей ненадежностью. Было много случаев ложных арестов, основанных на некачественной работе систем.

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