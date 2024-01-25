Ответ на "Шахеды": путеводитель по БПЛА Украины большой дальности (инфографика)

Известный OSInt-ер H.I. Sutton составил небольшую классификацию публично известных украинских дронов-камикадзе. Среди них есть и реактивные модели.

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Во время войны Украина активно разрабатывает и совершенствует собственные модели дронов-камикадзе. Краткое описание публично известных моделей украинских дронов составил OSInt-ер H.I. Sutton.

Использование Россией беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, главным образом иранских "Шахедов" против Украины хорошо задокументировано. Корректно они называются беспилотными летательными аппаратами одностороннего действия (OWA-UAV), неофициально — "дронами-камикадзе". Обычно их используют в массированных атаках вместе со значительно более дорогими крылатыми ракетами. Хотя "Шахеды" сами по себе являются настоящим наступательным оружием, их главное назначение во время атак — растягивать украинское ПВО, чтобы предоставить шанс ракетам.

Парк украинских дронов-камикадзе Фото: HI Sutton

Украина все чаще использует этот тип беспилотников. Украинские OWA-UAV также способны к массированным атакам, но пока их использование преимущественно другое. БПЛА атакуют на очень больших расстояниях стратегические цели в глубине России. Такие объекты, как нефтехранилища, аэродромы, заводы важны для боеспособности российских войск, атаки на них замедляют действия на фронте. Также атаки способствуют осознанию российским населением того факта, что идет война. Российское ПВО также растягивается — атаки побуждают размещать его в глубине страны, дальше от линии фронта.

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Публично известно о нескольких типах украинских беспилотников-камикадзе, которые способны наносить мощные удары на дальних расстояниях. Названия некоторых моделей неизвестны, но опублыкованы свидетельства их существования.

Mugin-5

В начале вторжения Украина использовала доступные коммерческие дроны, такие как Mugin-5 (он же Skyeye 5000) китайского производства. В частности, они были задействованы в августе 2022 года для атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе. Другие экземпляры поражали критическую инфраструктуру. Впоследствии их заменили украинские разработки.

Украинский дрон Mugin-5 Pro ударил по российскому нефтеперерабатывающему заводу

UJ-22 Airborne

Ukrjet UJ-22 Airborne — это одномоторный беспилотник, который может нести внутреннюю боеголовку или несколько бомб, сбрасываемых с воздуха. Грузоподъемность до 20 кг. Он имеет традиционную компоновку легкого самолета с тракторным винтом (то есть спереди) и простыми прямыми крыльями и неподвижной ходовой частью. Имея длину примерно 3,7 метра (12 футов) и размах крыльев 4,2 метра (14 футов), это один из крупнейших OWA-БПЛА, которые известны на вооружении. Радиус действия сообщается как 800 км (500 миль).

UJ-22 Airborne и "Ливень" — беспилотники компании Укрджет

UJ-25 Skyline

Skyline стал вооруженной версией беспилотника Ukrajet UJ-23 Topaz. Это реактивный БПЛА с в целом незаметными линиями и характерными стреловидными крыльями. О нем немного деталей, по крайней мере один демонстрировали россияне.

БПЛА UJ-25 Skyline

UJ-26 Beaver

Один из самых известных БПЛА, "Бобер" имеет характерную компоновку утки с гладким фюзеляжем и перевернутым хвостом. Модель была представлена в 2023 году и, как сообщается, поступила в массовое производство. Ее запас хода составляет около 1000 км, а полезная нагрузка — до 20 кг. Эти беспилотники атаковали Москву и другие цели.

Обзор UJ-26 Beaver

AQ-400 Scythe

"Коса" — это волонтерский проект, который поступил в серийное производство. Он имеет картонный фюзеляж и тандемные крылья с четкими торцевыми пластинами в передней части. Запас хода немного меньше, чем у некоторых других моделей — 750 км, вместе с тем дрон способен нести большую полезную нагрузку — 32 кг. Сообщается, что нагрузку можно увеличить примерно до 70 кг за счет соответствующего уменьшения дальности поражения.

Украинский "Шахед" — AQ 400 Scythe

Неизвестные модели

В России сообщалось о нескольких беспилотниках, некоторые из них продемонстрировали на фото и видео. Недавно появилась небольшая реактивная конструкция с характерным треугольным хвостом. Технические характеристики и статус производства пока неизвестны.

Неназванный украинский реактивный БПЛА Фото: HI Sutton

9 декабря 2023 года в России нашли по меньшей мере два беспилотника нового типа. Они имеют очень простую компоновку с простым трубчатым фюзеляжем. Поверхности хвостовой части, как вертикальные, так и горизонтальные, одинаковы, что свидетельствует о том, что они предназначены для дешевого производства и простоты сборки. Боеголовка была привязана под носом сразу за поршневым двигателем. Вероятно, это новая модель была оптимизирована для дешевой сборки.

Украинский дрон-камикадзе легкой сборки

Совершенствование возможностей украинских ударных беспилотников позволяет расширить их использование. Недавно Фокус писал об атаке БПЛА на Санкт-Петербург и полете дрона над резиденцией Путина на Валдае.