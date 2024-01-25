Самый большой аккумулятор в мире мощностью 3 287 МВт-ч питает целый город в США

Солнечная электростанция, кроме Сан-Хосе, обслуживает коммунальные предприятия Southern California Edison и Pacific Gas & Electric и сеть кофеен Starbucks.

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Edwards & Sanborn, проект компании Terra-Gen по хранению солнечной энергии, недавно был запущен в эксплуатацию в Калифорнии (США): мощность солнечной фотоэлектрической системы составила 875 МВт постоянного тока, а мощность аккумуляторной системы хранения энергии (BESS) — 3 287 МВт-ч, что делает ее крупнейшей в мире, передает Еnergy storage news.

Вся система Edwards & Sanborn занимает площадь 1,8 кв. км и располагается в округе Керн. В ее состав входят 1,9 млн фотоэлектрических модулей от компаний First Solar и система хранения энергии BESS от LG Chem, Samsung и BYD общей мощностью 3287 МВт. Аккумулятор Edwards & Sanborn даже обошел установку BESS мощностью 750 МВт/3000 МВтч в Мосс-Лендинге (Калифорния), которая ранее считалась самой мощной и большой.

Компания-подрядчик Mortenson начала работы над проектом около трех лет назад, а первая очередь, охватывающая около половины общей мощности, была введена в эксплуатацию в конце 2021 года, напоминает СМИ.

Мощность системы сбора солнечной энергии составляет 1300 МВт. Она обслуживает объекты города Сан-Хосе, коммунальные предприятия Southern California Edison и Pacific Gas & Electric, агрегатор Clean Power Alliance и сеть кофеен Starbucks.

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Большинство калифорнийских проектов BESS рассчитаны на 4 часа, — это соответствует критериям достаточности ресурсов оператора сети CAISO. Издание предполагает, что данная система сможет проработать дольше, но сколько именно по времени — неизвестно.

Часть проекта расположена на базе ВВС Эдвардс, и по словам представителя Mortenson, система солнечная электростанция была построена при содействии Министерства обороны США.

Другой известный проект Terra-Gen по хранению энергии — Valley Center BESS мощностью 140 МВт/560 МВтч, также расположенный в Калифорнии.

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