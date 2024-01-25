Найбільший акумулятор у світі потужністю 3 287 МВт-год живить ціле місто в США

Сонячна електростанція, крім Сан-Хосе, обслуговує комунальні підприємства Southern California Edison і Pacific Gas & Electric та мережу кав'ярень Starbucks.

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Edwards & Sanborn, проєкт компанії Terra-Gen зі зберігання сонячної енергії, нещодавно було запущено в експлуатацію в Каліфорнії (США): потужність сонячної фотоелектричної системи становила 875 МВт постійного струму, а потужність акумуляторної системи зберігання енергії (BESS) — 3 287 МВт-год, що робить її найбільшою у світі, передає Еnergy storage news.

Вся система Edwards & Sanborn займає площу 1,8 кв. км і розташовується в окрузі Керн. До її складу входять 1,9 млн фотоелектричних модулів від компаній First Solar і система зберігання енергії BESS від LG Chem, Samsung і BYD загальною потужністю 3287 МВт. Акумулятор Edwards & Sanborn навіть обійшов установку BESS потужністю 750 МВт/3000 МВт-год у Мосс-Лендінгу (Каліфорнія), яку раніше вважали найпотужнішою і найбільшою.

Компанія-підрядник Mortenson розпочала роботи над проєктом близько трьох років тому, а перша черга, що охоплює близько половини загальної потужності, була введена в експлуатацію наприкінці 2021 року, нагадує ЗМІ.

Потужність системи збору сонячної енергії становить 1300 МВт. Вона обслуговує об'єкти міста Сан-Хосе, комунальні підприємства Southern California Edison і Pacific Gas & Electric, агрегатор Clean Power Alliance і мережу кав'ярень Starbucks.

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Більшість каліфорнійських проєктів BESS розраховані на 4 години, — це відповідає критеріям достатності ресурсів оператора мережі CAISO. Видання припускає, що ця система зможе пропрацювати довше, але скільки саме за часом — невідомо.

Частину проєкту розташовано на базі ВПС Едвардс, і за словами представника Mortenson, система сонячна електростанція була побудована за сприяння Міністерства оборони США.

Інший відомий проєкт Terra-Gen зі зберігання енергії — Valley Center BESS потужністю 140 МВт/560 МВтгод, також розташований у Каліфорнії.

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