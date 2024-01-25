І попити, і гаджет зарядити: вчені перетворили море на нескінченне джерело енергії

Система Redox Flow Desalination діє, як батарея, що вловлює надлишкову енергію від джерела і вивільняє її "на вимогу".

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Вчені з Інженерної школи Тандон Нью-Йоркського університету (США) опріснили морську воду за допомогою технології окислювально-відновного потоку (Redox Flow Desalination — RFD) і отримали не просто питну, а й енергоефективне рішення для зберігання відновлюваної енергії, передає Interesting engineering.

Задіявши метод RFD, вони побачили, що солі видаляються значно швидше (на 20%), а водночас енергоспоживання значно знижується завдяки оптимізації швидкості потоку рідини.

"RFD-системи пропонують масштабований і гнучкий підхід до зберігання енергії, даючи змогу ефективно використовувати непостійні поновлювані джерела, такі як сонце і вітер. Крім того, RFD допоможе у вирішенні глобальної проблеми нестачі питної води", — пише медіа.

Вчені кажуть, що RFD може знизити залежність від традиційних енергомереж, сприяючи переходу до вуглецево-нейтрального та екологічно чистого процесу опріснення води. Інтеграція проточних окислювально-відновних батарей з технологіями опріснення підвищує ефективність і надійність системи, що є важливим кроком на шляху до стійких рішень у сфері водопостачання.

Архітектуру RFD-системи розробив Стівен Аквей Маклін, експерт у сфері хімічної та біомолекулярної інженерії. Він використовував технологію 3D-друку, яка, за його словами, відіграла вирішальну роль у реалізації проєкту.

Система працює так: морська вода, що надходить, розділяється на солоні та опріснювальні потоки через складну мережу каналів. Ці канали, розділені мембранами, сприяють електрохімічним реакціям, що призводять до екстракції іонів Na+ і утворення прісної води.

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Коли солона і прісна вода змішуються, накопичена хімічна енергія може бути перетворена на поновлювану електроенергію. По суті, системи RFD діють так само як і батареї, які вловлюють надлишкову енергію від сонячних і вітрових джерел і вивільняють її "на вимогу", будучи свого роду доповненням до інших джерел електроенергії.

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