Новий акумулятор з індієм зарядиться всього за 5 хвилин: власники електрокарів оцінять

Вчені використовували метал індій у конструкції батарей. Завдяки йому пристрій зможе витримати тисячі циклів заряд/розряд.

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Вчені з Корнельського університету (США) створили літієвий акумулятор, який заряджається в рази швидше за аналоги і витримує тисячі циклів зарядки/розрядки, не втрачаючи продуктивності, передає Science Daily.

У Корнельському університеті заявили, що власники електрокарів часто скаржаться на те, що акумулятори не забезпечують великого запасу ходу. Якщо поблизу немає зарядної станції, а батарея неабияк сіла, доводиться викликати евакуатор або чекати, коли хтось візьме на буксир. Вчені спробували знайти рішення проблеми, переконструювавши електроди таким чином, щоб пристрій заряджався практично миттєво.

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У своїй роботі дослідники використовували метал під назвою індій (його застосовують при створенні сенсорних екранів і фотоелементів для сонячних батарей, — ред.). Індій примітний тим, що має досить низький енергетичний бар'єр і достатню щільність обмінного струму. Ці особливості свідчать про те, що індій може забезпечити і швидку зарядку, і буде довго зберігати накопичену енергію.

Що стосується нової конструкції електронів, то вчені придумали таке: іони індію рухаються навколо анода батареї доти, доки не розташуються певним чином. Після цього вони вступають у реакцію і відбувається заряд. Під час заряджання батареї електроди перебувають у стабільному стані. За таких умов, акумулятор зможе витримати тисячі циклів заряд/розряд, запевняють розробники.

Вчені сподіваються, що їхній пристрій коштуватиме відносно недорого, порівняно з аналогами, що зробить електромобілі доступнішими.

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