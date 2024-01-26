Топ лучших роботов от Билла Гейтса: где и когда они заменят людей (видео)

Бывший глава Microsoft оценил вероятность потери рабочих мест из-за развития машин и рассказывает об интересных стартапах, которые уже создают необычных роботов.

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Билл Гейтс, бывший глава Microsoft, поделился собственными размышлениями о робототехнике и назвал самые интересные, по его мнению, стартапы в этой области. Свои мысли Гейтс обнародовал в собственном блоге.

Бизнесмен, инвестор и благотворитель связывает развитие робототехники с прогрессом в области искусственного интеллекта. Прогресс в этой сфере за последний год привел к появлению компьютерных программ, которые могут создавать, вычислять, обрабатывать, понимать, решать, распознавать шаблоны и продолжать обучение способом, похожим на человеческий.

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Но роботам все еще трудно выполнять задачи, требующие ловкости, мобильности и познания, которые большинство из нас воспринимает как должное. Если разработать нужную технологию, использование роботов сможет стать почти безграничным: роботы могут помогать во время стихийных бедствий, пандемий и других случаев, когда действия людей затруднены. На фермах их можно будет использовать вместо токсичных химических гербицидов для ручного удаления сорняков. Они смогут долго работать, перемещая тяжелые предметы. Достаточно качественная роботизированная конечность может быть неоценимой как протез.

Гейтс понимает беспокойство относительно роботов, которые забирают работу у людей. По его мнению, правительства и частный сектор должны помочь людям пройти этот этап. Но учитывая нынешнюю нехватку рабочей силы и опасный или невыгодный характер определенных профессий, он считает, что роботы заменят людей в делах, которые люди не хотят делать. Это добавит в жизнь безопасности, производительности и даже сделает людей менее одинокими.

"Вот почему я в восторге от компаний по всей стране и во всем мире, которые являются передовыми в робототехнических технологиях, которые работают, чтобы начать революцию в робототехнике".

Далее Билл Гейтс перечислил робототехнические стартапы, которые вызвали у него восхищение.

Agility Robotics

Компания из Орегона создает Digit — "первого ориентированного на человека многоцелевого робота, созданного для логистической работы". Он примерно такого же размера, как человек, предназначен для работы с людьми в тех же условиях, но способен перевозить гораздо более тяжелые грузы и протягивать свои "руки", чтобы добраться до полок, для которых обычно нужны лестницы.

Digit: ориентированный на человека робот Agility Robotics

Tevel

Для фермеров в некоторых богатых странах около 40% расходов могут быть связаны с трудом — рабочие проводят целые дни на горячем солнце и останавливаются ночью. Но ввиду нехватки рабочей силы в сельском хозяйстве, фермерам часто приходится выбрасывать не собранный вовремя урожай. Вот почему компания Tevel из Тель-Авива, создала летающих автономных роботов, которые могут круглосуточно сканировать кроны деревьев и собирать спелые яблоки и другие фрукты, одновременно собирая исчерпывающие данные об урожае в режиме реального времени.

Партнерство Unifrutti и Tevel на уборке урожая в Чили

Apptronik

Что полезнее: несколько роботов, каждый из которых может выполнять одну задачу снова и снова, или один робот, который может выполнять несколько задач и научиться делать еще больше? Для Apptronik, стартапа из Остина, который возник из лаборатории робототехники Техасского университета, ориентированной на человека, ответ очевиден. Они создают гуманоидных бипедальных роботов общего назначения, которых можно запрограммировать на выполнение многих задач — от переноски грузов до помощи в домашних делах. Роботы Apollo способны загружать программы от сторонних разработчиков для изменения и улучшения их функций.

Робот Apollo от Apptronik

RoMeLa

Создать робота, который сможет перемещаться по каменистой и нестабильной местности сохраняя равновесие — непростая задача. Но лаборатория робототехники и механизмов RoMeLa работает над улучшением мобильности роботов. Она создала ARTEMIS, возможно, самого быстрого "бегающего" робота в мире, которого трудно дестабилизировать. ARTEMIS участвовал в международном футбольном соревновании RoboCup 2023, которое состоялось во Франции в июле.

ARTEMIS: Передовая роботизированная технология для повышения мобильности и улучшения

Field AI

Некоторым роботам не просто нужны замечательные "тела"; им также нужны большие мозги. Это то, что пытается создать Field AI — робототехническая компания, которая базируется в Южной Калифорнии и не создает роботов. Вместо того чтобы сосредотачиваться на аппаратном обеспечении, Field AI разрабатывает программное обеспечение ИИ для роботов других компаний, которое позволяет им воспринимать окружающую среду, ориентироваться без GPS (на земле, в воде или в воздухе) и даже общаться.

Автономный робот ходит по строительной площадке в Сан-Диего — Field AI

Но даже полезные роботы иногда становятся очень опасными. Фокус рассказал, как в Южной Корее робот убил рабочего, когда перепутал его с коробкой.