В Пентагоне создают собственный говорящий ИИ: зачем он нужен боевым офицерам США

Военные, в том числе командиры, смогут воспользоваться услугами чатбота прямо на поле боя, чтобы получать важную информацию.

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Агентство оборонных информационных систем Пентагона (Defense Information Systems Agency, DISA) разрабатывает собственного чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ). Бот типа Alexa будет обрабатывать простые запросы вроде "как получить новый ноутбук", пишет Defense one.

Агентство оборонных информационных систем разрабатывает технологию "Консьерж-ИИ" (Concierge AI), которая будет брать данные из нескольких источников, вносить их в базу данных, а затем использовать большую языковую модель (БЯМ) для последующей их обработки и генерирования ответов на запросы. По словам Стива Уоллеса, техдиректора Агентства, целью ИИ-бота будет выполнение таких задач, как помощь боевым офицерам в составлении отчетов, ответы на простые запросы вроде "как мне получить новый ноутбук?", "как установить такое-то программное обеспечение на компьютер?" и прочее.

"Командиры, находясь на поле боя, смогут воспользоваться услугами чат-бота на базе ИИ. Он поможет проанализировать конфиденциальную, но несекретную информацию. Однако прототип еще должен пройти тестирование ведущим ИТ-агентством Пентагона", — говорится в сообщении.

DISA активно работает над прототипом ИИ чат-бота, который планирует запустить в этом году. Но дела идут медленнее, чем ожидалось, из-за небольшого штата сотрудников и проблем с безопасностью у коммерческих поставщиков.

"Многие коммерческие БЯМ подключены к облачным системам, где хранится несекретная информация, у нас же будут обрабатываться данные иного рода, поэтому мы не спешим, мы хотим обеспечить высокий уровень кибербезопасности системы", — поясни Уоллес.

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ИИ-консьерж, скорее всего, подключат к правительственным облачным сервисам, которые достаточно надежны. Также Агентству предстоит решить и другую проблему. Дело в том, что не всегда у военных в ходе миссий хорошо работает связь. ИИ-система должна будет работать, даже если связь прервется. Тем не менее Уоллес заверил, что прогресс есть, и Агентство планирует вскоре выпустить новый продукт.

"Я ожидаю, что в первой половине этого года мы запустим прототип для внутреннего пользования в DISA", — сказал он.

Ранее мы сообщали о том, что в Китае "военный" ИИ учат противостоять врагам-людям. Исследователи используют нейросети вроде ChatGPT для того, чтобы ИИ-система НОАК смогла научиться разбираться в людях.