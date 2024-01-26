У Пентагоні створюють власний ШІ, що говорить: навіщо він потрібен бойовим офіцерам США
Військові, зокрема командири, зможуть скористатися послугами чатбота прямо на полі бою, щоб отримувати важливу інформацію.
Агентство оборонних інформаційних систем Пентагону (Defense Information Systems Agency, DISA) розробляє власного чат-бота зі штучним інтелектом (ШІ). Бот типу Alexa оброблятиме прості запити на кшталт "як отримати новий ноутбук", пише Defense one.
Агентство оборонних інформаційних систем розробляє технологію "Консьєрж-ШІ" (Concierge AI), яка братиме дані з кількох джерел, вноситиме їх у базу даних, а потім використовуватиме велику мовну модель (ВММ) для подальшого їх опрацювання та генерування відповідей на запити. За словами Стіва Воллеса, техдиректора Агентства, метою ШІ-бота буде виконання таких завдань, як допомога бойовим офіцерам у складанні звітів, відповіді на прості запити на кшталт "як мені отримати новий ноутбук?", "як встановити таке-то програмне забезпечення на комп'ютер?" та інше.
"Командири, перебуваючи на полі бою, зможуть скористатися послугами чат-бота на базі ШІ. Він допоможе проаналізувати конфіденційну, але несекретну інформацію. Однак прототип ще має пройти тестування провідним ІТ-агентством Пентагону", — йдеться в повідомленні.
DISA активно працює над прототипом ШІ чат-бота, який планує запустити цього року. Але справи йдуть повільніше, ніж очікувалося, через невеликий штат співробітників і проблеми з безпекою у комерційних постачальників.
"Багато комерційних ВММ під'єднані до хмарних систем, де зберігається нетаємна інформація, у нас же будуть оброблятися дані іншого роду, тому ми не поспішаємо, ми хочемо забезпечити високий рівень кібербезпеки системи", — пояснив Воллес.Важливо
ШІ-консьєрж, найімовірніше, під'єднають до урядових хмарних сервісів, які досить надійні. Також Агентству належить вирішити й іншу проблему. Річ у тім, що не завжди у військових під час місій добре працює зв'язок. ШІ-система повинна буде працювати, навіть якщо зв'язок перерветься. Проте Воллес запевнив, що прогрес є, і Агентство планує незабаром випустити новий продукт.
"Я очікую, що в першій половині цього року ми запустимо прототип для внутрішнього користування в DISA", — сказав він.
Раніше ми повідомляли про те, що в Китаї "військовий" ШІ вчать протистояти ворогам-людям. Дослідники використовують нейромережі на кшталт ChatGPT для того, щоб ШІ-система НВАК змогла навчитися розбиратися в людях.