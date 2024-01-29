Дроны атаковали российский НПЗ: власти ввели план "Ковер" (фото)

Российские медиа утверждают, что беспилотники запускали с территории Черниговской области. Один из БПЛА "посадили" с помощью систем РЭБ на территории завода "Славнефть-ЯНОС".

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ВСУ запустили 4 дрона-камикадзе по ярославскому НПЗ, расстояние в 900 км от границы преодолел только один. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

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В сообщении указано, что дроны запустили с территории Черниговской области Украины. Над Смоленской областью ввели план "Ковер", все службы были готовы реагировать.

В итоге якобы 3 из 4 дронов так и не долетели до Ярославля, упав в лесах. Еще один был нейтрализован РЭБ. Он, как указали в сообщении, был посажен рядом с одной из установок около 6:30 утра на территории завода "Славнефть-ЯНОС". Этот дрон показали на фото.

Фото: Shot

Повреждений и пострадавших нет. Саперы работают на месте.

Атака на "Славнефть-ЯНОС" 29 января

Беспилотник атаковал крупнейший нефтеперерабатывающий завод Северного региона России, расположенный в Ярославле. По данным администраторов канала Telegram-канале Baza, дрон упал рядом с установкой для гидрокрекинга на заводе "Славнефть-ЯНОС" около 7 утра по московскому времени.

Пострадавших в результате атаки нет. Губернатор региона Михаил Евраев на момент публикации материала официально не комментировал атаку БПЛА на НПЗ.

Напомним, 19 января, как сообщили в издании NV со ссылкой на собственные источники, Главное управление разведки осуществило атаку беспилотниками на нефтебазу в Клинцах Брянской области и Тамбовский пороховой завод в пятницу, 19 января. Атака на Тамбовский пороховой завод в городе Котовск осуществлялась с помощью БПЛА. Также разведчики поразили нефтебазу в Клинцах Брянской области.