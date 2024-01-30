"Антидроновым ружьем и РЭБ давили, стреляли — летит": Рогозин пожаловался на дроны ВСУ

Бывший глава "Роскосмоса" отметил, что украинцы от коптеров перешли на самолеты, которые очень трудно сбить на поле боя.

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Дмитрий Рогозин, некогда возглавлявший "Роскосмос", а сейчас являющийся российским "сенатором от Запорожской области" пожаловался на большое количество украинских FPV-дронов на фронте. Он написал в своем Telegram-канале, что российским военным сложно совладать с новыми беспилотниками.

По словам Дмитрия Рогозина, у защитников Украины FPV-дронов "стало в последний месяц как грязи". Он также отметил, что украинские военные уже реже используют обычные коммерческие мультикоптеры, а применяют более продвинутую технику.

Украинский беспилотник, сбитый ВС РФ в Запорожской области Фото: Telegram

"Это уже не мультимоторный коптер, а самолетик с одним мотором. Канал управления работает на одной частоте, видеоканал — на другой. Антидроновым ружьем давили, потом РЭБом, стреляли по нему… — летит, гад. Причем далеко и быстро, потому и по инерции быстро выходит из сектора его подавления традиционными средствами", — написал Рогозин.

Российский чиновник выложил фото сбитого беспилотника самолетного типа, который, все-таки, приземлить его удалось. Он сообщил, что устройство было разобрано для ознакомления и понимания, "как он управляется и что из смертоносного несет".

Хвост украинского беспилотника Фото: Телеграм

Рогозин намекнул на то, что ВСУ наносят коварные, но эффективные удары по российским войскам, запуская довольно простые беспилотники. По его мнению, это является причиной, чтобы в РФ начали спонсировать частные предприятия, развивающие технологии для применения на войне в Украине.

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"Настоящая драка всегда не по правилам. Вам здесь не дадут надеть кимоно, раскланяться и подстелить под задницу ковер. Здесь дерешься всем, что под рукой, и бьют туда, куда "культурные люди" не бьют. Исподтишка, подло, но эффективно", — написал экс-глава Роскосмоса.

Ранее мы писали, что Рогозин пожаловался на обилие украинских FPV-дронов на фронте. Бывший глава "Роскосмоса" заявил, что РФ должна "отвечать" на это отменой бюрократических процедур и "санкциями" в отношении граждан, которые на интернет-платформах завышают цены на беспилотные аппараты.