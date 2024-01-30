В Китае придумали, как скрыть боевую технику от радаров: поможет метаматериал-невидимка

Хамелеон, стеклянная лягушка и бородатый дракон вдохновили исследователей на создание идеального камуфляжа для любой местности.

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Исследователи из университетов Цзилинь и Циньхуа (Китай) объединили черты трех животных — хамелеона, стеклянной лягушки и бородатого дракона, — чтобы создать материал, который поможет скрыть любой предмет, словно шапка-невидимка, передает SCMP.

Ученые заявили о разработке экспериментальной версии материала, который сложно обнаружить в микроволновом свете, видимом свете и инфракрасном спектре. Они использовали "бионический" подход к проблеме камуфляжей, которая заключается в их недостаточной универсальности. Иными словами, камуфляж будет меняться, как хамелеон, в зависимости от местности.

В основе технологии лежит метаматериал – синтетический материал с уникальной способностью манипулировать электромагнитными волнами, которые применяются, к примеру, в стелс-технологиях. Благодаря точному контролю структуры поверхности, такие метаматериалы могут определенным образом отражать электромагнитные волны, делая объекты невидимыми для радаров. Но они способны обеспечить маскировку только в определенных условиях. А вот метаматериал, созданный китайскими учеными, может адаптироваться к различным спектральным условиям и ландшафтам, сохраняя при этом свою устойчивость к обнаружению в видимом и в инфракрасном свете.

Новый метаматериал получил название "химера" – так называли мифическое существо, состоящее из трех разных животных, – потому что он включает в себя изменения цвета, как у хамелеона, прозрачность, как у стеклянной лягушки и способность бородатого дракона регулировать собственную температуру. "Химера" может подстроиться под пять разных ландшафтов во всем диапазоне частот — от зелени полей до синевы морей. А чтобы добиться оптической прозрачности, как у прозрачной лягушки, исследователи поместили "Химеру" между слоями ПЭТ-пластика и кварцевого стекла.

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Однако не обошлось и без трудностей. Дело в том, что метаматериал выделял тепло, так как он нуждается в электропитании, а где электричество, там и тепловые сигнатуры, легко определяемые инфракрасными детекторами. Чтобы решить эту проблему, ученые обратились к австралийскому бородатому дракону. Эти рептилии регулируют температуру своего тела, меняя цвет спины: от светло-желтого, когда им нужно остыть, до темно-коричневого, который помогает им согреться. Используя конструкцию с механическим приводом, разработчикам удалось свести к минимуму температурные перепады "Химеры" всего до 3,1 градуса по Цельсию, что делает ее обнаружение практически невозможным.

Исследователи заявили, что потенциальное применение этой технологии огромно: от военного использования до охраны дикой природы. "Химера" может обеспечить значительные стратегические преимущества, позволяя объектам или персоналу плавно сливаться с разнообразной средой и уклоняться от обнаружения радарами, инфракрасными датчиками и оптическими устройствами. Эта технология также может помочь в неинвазивном наблюдении за животными в их естественной среде обитания. По словам исследователей, сводя к минимуму воздействие человека на поведение диких животных и окружающую среду.

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