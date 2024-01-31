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Диджитал

Ученые создали первый в мире квантовый гаджет QiB0: на что он способен и зачем нужен

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Фото: ConScience AB | Квантовый гаджет QiB0 от ConScience AB

Производить квантовые устройства очень тяжело, но шведские ученые сделали их доступными, наладив производство.

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Компания ConScience AB из Гетеборга (Швеция) запускает квантовое устройство Qubit-in-a-box (QiB0), которое можно использовать для демонстрации простых квантовых процессов, таких как декогеренция и дефазировка, а также для калибровки и проверки производительности тестовых установок квантовых вычислений, передает Тhe quantum insider.

QiB0 это первое коммерческое квантовое устройство, полностью разработанное и произведенное в Швеции. У компании есть разработки других сложных квантовых устройств, выпуск которых ожидается в течение 2024 года и позже. ConScience также предоставляет услуги по изготовлению индивидуальных квантовых процессоров.

Квантовые компьютеры — это тип вычислительной технологии, которая использует принципы квантовой механики для выполнения определенных типов вычислений. Они работают намного быстрее, чем классические компьютеры. Ученые полагают, что эти машины способны совершить революцию в различных областях науки и техники благодаря своим уникальным свойствам, включая квантовый параллелизм и запутанность, которые могут привести к созданию более мощной криптографической защите данных, финансового моделирования, а также к открытию лекарств и разработке климатических моделей.

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Последние годы компания ConScience AB посвятила разработке методов производства квантовых вычислительных устройств достаточно высокого качества и воспроизводимых характеристик для использования клиентами.

"Производство квантовых устройств очень сложное, и мы приложили все усилия, чтобы выполнить строгие требования к производительности. Сегодня наша тяжелая работа окупается, и теперь мы можем вывести на рынок наше собственное функциональное устройство Qubit", — прокомментировал Йоахим Фриче, генеральный директор ConScience.

Как говорилось выше, квантовый гаджет нужен для дефазировки и декогеренции. Дефазировка возникает тогда, когда квантовая система приходит в норму после так называемого "возмущения". В ходе декогеренции нарушается когерентность квантовомеханической системы при условии, что она контактирует с окружающей средой. Когерентность — скоррелированнность колебательных или волновых процессов во времени, проявляющаяся при их сложении. Колебания когерентны, если разность их фаз постоянна во времени, и при сложении колебаний получается колебание той же частоты.

Ранее мы сообщали о том, что мощнейший квантовый компьютер в мире будет работать в "облаке". Квантовый компьютер Advantage 2 в 20 раз лучше предшественника, потому что заставляет квантовые биты "волноваться" и "успокаиваться".