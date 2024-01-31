Угроза для РФ и Китая: новые надводные дроны будут перехватывать корабли в открытом море

Согласно техническим характеристикам, запрашиваемым Пентагоном, беспилотники нового типа должны будут преодолевать до 1852 км с полезной нагрузкой весом 453 кг.

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Пентагон ищет подрядчиков для производства небольших беспилотных надводных катеров, которые были бы быстрыми и маневренными. Их планируют использовать в качестве перехватчиков, передает издание Вreaking defense.

ВМС США нуждается в малогабаритных беспилотных надводных транспортных средствах (SUSV), способных автономно преодолевать сотни миль, патрулировать определенные зоны, отслеживая морские надводные угрозы и при обнаружении, блокировать их продвижение. Перехватчикам придется действовать группами, скоординированно и четко, а при необходимости действовать независимо друг от друга в попытке перехватить вражеское судно.

Согласно техническим характеристикам, запрашиваемым Пентагоном, беспилотники нового типа должны будут преодолевать 500–1000 морских миль (926-1852 км, — ред.) при умеренном волнении моря и транспортировке полезной нагрузки весом 1000 фунтов (453 кг, — ред.) с использованием дизельного топлива. Транспортные средства должны иметь возможность простаивать в течение нескольких дней, сохраняя при этом достаточный запас топлива для того, чтобы вернуться на базу, и иметь возможность двигаться со скоростью 35 узлов (64,7 км/ч, — ред.) или быстрее.

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Издание пишет, что разработки будут, скорее всего, вестись в рамках программы Replicator, инициированную заместителем министра обороны Кэтлин Хикс. Программа, кроме прочего, нацелена на развитие технологий автономности. Также в рамках программы Пентагон планирует поставить на вооружение большое количество беспилотных систем уже через 2 года. Что касается беспилотных катеров, то заказчика устроил бы тираж примерно 120, или более, единиц в год.

Ранее мы писали о том, что корабли ВМС США намерены оснастить электромагнитным и лазерным оружием. По задумке военных, мощные энергетические пушки смогут противодействовать дронам и крылатым ракетам противника, а также улучшат работу навигационных систем.