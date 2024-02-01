Солнечная панель нового типа выдала мощность 421 Вт: это абсолютный рекорд

Разработчики отметили, что достигнутый ими коэффициент преобразования энергии в 25% на 1% превышает коэффициент коммерческих солнечных батарей.

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Компания Oxford PV разработала тандемную солнечную панель, которая продемонстрировала впечатляющий коэффициент преобразования энергии — 25%. Это делает ее самой эффективной в мире батареей на основе перовскита и кремния, передает Interesting engineering.

"Тандемные солнечные элементы могут обеспечить рекордную производительность и заменить привычные аналоги", — заявил Дэвид Уорд, генеральный директор Oxford PV.

Тандемная солнечная панель из кремниевого перовскита выдала мощность 421 Вт на площади 1,68 кв. м, что подтверждает возможность широкого применения такого модуля в различных секторах. Таких показателей удалось достичь благодаря применению технологии тандемных ячеек. В ходе производственного процесса исследователи использовали оборудование Module-TEC Fraunhofer ISE, которое уже применяется в массовом производстве фоточувствительных модулей, и оптимизировали процессы для тандемной технологии.

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Эксперты из компании CalLab PV Modules использовали мультиспектральный солнечный симулятор для определения эффективности нового тандемного модуля. Чтобы получить точные данные о мощности тандемной панели, слои перовскита и кремниевых ячеек были освещены различными светодиодными источниками света в условиях, максимально приближенных к тем, в которых они производят электричество под воздействием естественного солнечного света.

Разработчики также отметили, что достигнутый ими коэффициент преобразования энергии в 25% на 1% превышает коэффициент коммерческих солнечных батарей, которые сегодня применяются повсеместно.

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