Сонячна панель нового типу видала потужність 421 Вт: це абсолютний рекорд

Розробники зазначили, що досягнутий ними коефіцієнт перетворення енергії у 25% на 1% перевищує коефіцієнт комерційних сонячних батарей.

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Компанія Oxford PV розробила тандемну сонячну панель, яка продемонструвала вражаючий коефіцієнт перетворення енергії — 25%. Це робить її найефективнішою у світі батареєю на основі перовскіту та кремнію, передає Interesting engineering.

"Тандемні сонячні елементи можуть забезпечити рекордну продуктивність і замінити звичні аналоги", — заявив Девід Ворд, генеральний директор Oxford PV.

Тандемна сонячна панель із кремнієвого перовскіту видала потужність 421 Вт на площі 1,68 кв. м, що підтверджує можливість широкого застосування такого модуля в різних секторах. Таких показників вдалося досягти завдяки застосуванню технології тандемних осередків. Під час виробничого процесу дослідники використовували обладнання Module-TEC Fraunhofer ISE, яке вже застосовується в масовому виробництві фоточутливих модулів, і оптимізували процеси для тандемної технології.

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Експерти з компанії CalLab PV Modules використовували мультиспектральний сонячний симулятор для визначення ефективності нового тандемного модуля. Щоб отримати точні дані про потужність тандемної панелі, шари перовскіту і кремнієвих осередків були освітлені різними світлодіодними джерелами світла в умовах, максимально наближених до тих, в яких вони виробляють електрику під впливом природного сонячного світла.

Розробники також зазначили, що досягнутий ними коефіцієнт перетворення енергії у 25% на 1% перевищує коефіцієнт комерційних сонячних батарей, які сьогодні застосовуються повсюдно.

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