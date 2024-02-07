"Изменит войну между великими странами": лазерные пушки Valkyrie на 300 кВт поставят на БТР

Интеграция лазерных систем в системы боевого управления ПВО и использование радара Sentinel может в разы повысить возможности ПВО ближнего действия.

Related video

Армия США вооружит свои боевые машины вроде БТР мощным лазерным оружием Valkyrie, мощность которого составляет 300 кВт. Поставками займется компания Lockheed Martin, передает Warrior maven.

Способность системы Valkyrie ("Валькирия") выдавать мощность 300 кВт значительно повысит огневую мощь бронетранспортеров и других наземных платформ. На данный момент военные США пользуются менее мощными лазерами. Например, система направленной энергии и противовоздушной обороны ближнего радиуса действия (DE M-SHORAD), известная как Guardian и установленная на машинах Stryker, достигает максимальной выходной мощности 50 кВт, подчеркивает СМИ. Системы "Валькирия" должны быть поставлены армии в третьем квартале 2025 финансового года. Данная технология может обеспечить защиту от широкого спектра угроз, таких как дроны, ракеты и даже самолеты, учитывая высокую точность стрельбы.

Лазерное оружие Valkyrie отличает его стратегическая универсальность. Система предназначена для развертывания на мобильных наземных платформах, обеспечивающих 360-градусную защиту от летящих снарядов. Интеграция этих лазерных систем в системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной плюс использование радара Sentinel может в разы повысить возможности ПВО ближнего действия.

В Lockheed Martin подчеркивают, что лазерная установка обеспечит большую эффективность, по сравнению с привычными средствами ПВ, и указывают на низкую стоимость ее эксплуатации, что является несомненным плюсом, хотя сама система стоит недешево. Но она не требует трат на производство снарядов и может эксплуатироваться "вечно".

Важно

Корабли станут опаснее, когда получат электромагнитное и лазерное оружие: что уничтожат

Проект "Валькирия" реализуется в рамках "Инициативы по масштабированию лазеров высоких энергий" (High Energy Laser Scaling Initiative, HELSI). Вооруженные силы США стремятся как можно быстрее интегрировать лазерные системы и системы направленной энергии в различные платформы. Основная цель — обеспечить комплексную защиту американских войск и улучшить критически важную инфраструктуру, защищающую от угроз с воздуха.

"Это лазерное оружие обладает огромным потенциалом, непревзойденной мощностью и может переопределить будущее военных действий, особенно в контексте конфликтов между великими державами", — подчеркнули авторы материала.

Ранее мы писали о том, каким должно быть идеальное лазерное оружие против БПЛА. Главная проблема лазерных установок заключается в невозможности работать при плохих погодных условиях. Если проблему решат, то такие системы быстро заменят привычные системы ПВО.