Тотальная цифровизация: в Украине скоро может появиться должность кибердипломата, — Данилов (видео)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны поблагодарил присутствующих на форуме международных экспертов за совместную борьбу "на том фронте, который невозможно увидеть".

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Украина рассматривает возможность создания должности кибердипломата из-за быстрого технологического прогресса в мире. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на открытии Kyiv International Cyber Resilience Forum 2024.

По его словам, сейчас Украина "перешла в тотальную цифровизацию, которую надо сейчас обязательно защищать".

Также Данилов отметил, что скоро Украина может перенять иностранный опыт и ввести должность кибердипломата.

"Сейчас в мире идет большое движение — каждая страна на сегодняшний день начинает понимать, и уже большое количество стран имеет кибердипломатов. В нашей стране так же скоро появится, я думаю, обязательно такая должность — кибердипломата, потому что это очень-очень важное направление борьбы за свет в этом мире", — сказал Данилов.

Кроме того, на соответствующем форуме, который объединил международных экспертов, украинских государственных деятелей, кибердипломатов, представителей технологических компаний и украинского бизнеса, секретарь Совета национальной безопасности и обороны поблагодарил присутствующих за совместную борьбу "на том фронте, который невозможно увидеть".

"Я хотел всех, прежде всего, поблагодарить, что вы с нами в трудные времена. Во времена, когда наша страна на фронте, непосредственно на том фронте, который на сегодняшний день происходит на части оккупированных Донецкой, Луганской Запорожской областей и в Крыму", — подчеркнул Данилов.

Что такое кибердипломатия

Кибердипломатия или цифровая (электронная) дипломатия — это использование возможностей сети интернет и информационно-коммуникационных технологий для решения дипломатических задач.

В рамках цифровой дипломатии используются новые медиа, социальные сети, блоги и тому подобные площадки в глобальной сети. Кроме того, в кибердипломатии участвуют государственные ведомства, в первую очередь внешнеполитические, правительственные органы, а также неправительственные организации, чья деятельность связана с реализацией внешнеполитической повестки дня.

Среди основных целей цифровой дипломатии — продвижение внешнеполитических интересов через Интернет-телевидение, социальные сети и мобильные телефоны.

Напомним, ранее издание Politico сообщило, что столицы ЕС опасаются российской мести и кибератак после замораживания активов РФ, которые будут направлены для Украины. Такое предостережение дополняется предупреждениями о том, что ответные действия могут запятнать репутацию еврозоны, сделав ее менее привлекательной для инвесторов.