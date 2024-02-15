Дроны сами будут выбирать и уничтожать цели: эксперт предсказал, какой будет война через полгода

Революция в использовании дронов с искусственным интеллектом произойдет, когда электроника станет еще меньше и дешевле.

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В ближайшее время на войне начнут применяться ударные дроны, которые сами будут находить цели и сами их поражать, искусственный интеллект постепенно перекочует из больших беспилотников в малые. Военнослужащий и специалист по аэроразведке Юрий Касьянов в интервью сайту "Обозреватель" предсказал, как такие технологии изменят войну в Украине уже через полгода.

Юрий Касьянов считает, что через несколько месяцев на войне появятся дроны, которые сами будут определять цели и уничтожать их, небольшие, которые сейчас называют FPV. Это станет возможным из-за развития электроники: процессоры должны стать меньше по размерам. Сложные изделия можно будет разместить на маленьком дроне, а стоимость будет меньше.

Искусственный интеллект уже используется в дронах какое-то время. Когда дроны пользуются оптической навигацией, распознают цели, или самостоятельно принимают решение, каким маршрутом лететь, с учетом внешних факторов — это ИИ. Уже скоро дроны смогут летать большими роями и атаковать, когда увидят цели и самостоятельно решат ее уничтожить.

Например, станет привычной ситуация, когда к линии фронта подъезжает транспорт, из него вылетает большой рой беспилотников, который летит к врагу и уничтожает полностью его бронетехнику и солдат. К тому же принципиально это будут дроны не сложнее тех, которые сейчас есть. Сейчас такие сценарии сдерживает только вес и стоимость оборудования. Когда это будет преодолено, такие системы смогут самостоятельно, без операторов, выполнять боевые задачи.

Важно

Украинские дроны с ИИ делают войну более смертоносной: как они увеличат потери РФ

Поэтому, дроны с искусственным интеллектом существуют, и в большом количестве. Обычный "Шахед" можно назвать дронами с искусственным интеллектом. Им не управляет человек, во время полета по маршруту он принимает решения: как чтобы преодолеть ПВО, изменить цели. Он может взаимодействовать с другими беспилотниками. Украинские дроны тоже используют ИИ.

Каждый дрон, независимо от функций, который летит более 40-50 км, не имеет пилота. Управляют не просто жесткие алгоритмы, всегда есть элемент ИИ. Оптическая навигация по карте, нахождение целей, включение инерционной системы навигации когда подавлен GPS, учет силы и направления ветра, высоты, данных компаса, собственной скорости и других параметров — это программа с элементами ИИ, которая работает в пределах вероятностей и сама принимает решения.

На Западе тоже думают, как конкурировать с Россией в области БПЛА и также склоняются к искусственному интеллекту. Фокус перевел статью Сэмюэла Бендетта и Джейн Пенелисе о том, как Запад может догнать РФ в сфере беспилотников.