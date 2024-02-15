Дрони самі обиратимуть і знищуватимуть цілі: експерт передбачив, якою буде війна за півроку

Революція у використанні дронів зі штучним інтелектом станеться, коли електроніка стане ще меншою і дешевшою.

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Найближчим часом на війні почнуть застосовуватися ударні дрони, які самі знаходитимуть цілі та самі їх уражатимуть, штучний інтелект поступово перекочує з великих безпілотників у малі. Військовослужбовець та фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов в інтерв’ю сайту "Обозреватель" передбачив, як такі технології змінять війну в Україні вже за півроку.

Юрій Касьянов вважає, що за кілька місяців на війні з’являться дрони, які самі визначатимуть цілі та знищуватимуть їх, невеликі, які зараз називають FPV. Це стане можливим через розвиток електроніки: процесори мають стати меншими за розмірами. Складні вироби можна буде розмістити на маленькому дроні, а вартість буде меншою.

Штучний інтелект вже використовується в дронах якийсь час. Коли дрони користаються оптичною навігацією, розпізнають цілі, чи самостійно ухвалюють рішення, яким маршрутом летіти, з урахуванням зовнішніх факторів – це ШІ. Вже скоро дрони зможуть літати великими роями та атакувати, коли побачать цілі та самотужки вирішать її знищити.

Наприклад, стане звичною ситуація, коли до лінії фронту під'їжджає транспорт, з нього вилітає великий рій безпілотників, який летить до ворога і знищує повністю його бронетехніку та солдатів. До того ж принципово це будуть дрони не складніші за ті, які зараз є. Зараз такі сценарії стримує лише вага та вартість обладнання. Коли це буде подолане, такі системи зможуть самостійно, без операторів, виконувати бойові завдання.

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Тож, дрони зі штучним інтелектом існують, і у великій кількості. Звичайний "Шахед" можна назвати дронами зі штучним інтелектом. Ним не керує людина, під час польоту за маршрутом він приймає рішення: як щоби подолати ППО, змінити цілі. Він може взаємодіяти з іншими безпілотниками. Українські дрони теж використовують ШІ.

Кожний дрон, незалежно від функцій, який летить понад 40-50 км, не має пілота. Керують не просто жорсткі алгоритми, завжди є елемент ШІ. Оптична навігація картою, знаходження цілей, увімкнення інерційної системи навігації коли придушено GPS, урахування сили та напряму вітру, висоти, даних компаса, власної швидкості та інших параметрів – це програма з елементами ШІ, яка працює у межах ймовірностей та сама приймає рішення.

На Заході теж думають, як конкурувати з Росією у галузі БПЛА і також схиляються до штучного інтелекту. Фокус переклав статтю Семюела Бендетта та Джейн Пенелісе про те, як Захід може наздогнати РФ у сфері безпілотників.