SpaceX запустила в космос спутники, чтобы следить за гиперзвуковыми ракетами РФ и КНР

Группировку из шести спутников на днях запустили на низкую околоземную орбиту с помощью ракеты Falcon 9. Их задача передавать данные на Землю о возможных космических угрозах.

Related video

Компания SpaceX вывела на орбиту 2 спутника для Агентства по противоракетной обороне США и 4 спутника слежения за ракетами для Космических сил США. Задача устройств — отслеживать гиперзвуковые ракеты Китая, России, Северной Кореи, передает Аrstechnica.

Группировку из шести спутников на днях запустили на низкую околоземную орбиту с ракеты SpaceX Falcon 9. Официальные представители Космических сил заявили, что запуск был успешно завершен вечером 14 февраля 2024 года. Четыре спутника с широким обзором от L3Harris будут следить за ракетами, охватывая большие расстояния. Другие два, оборудованные гиперзвуковыми и баллистическими космическими датчиками слежения (HBTSS) от L3Harris и Northrop Grumman, будут предоставлять более чувствительные и подробные данные слежения за ракетами.

Группировка SDA использует традиционные тактические радиоканалы, лазерную межспутниковую связь и инфракрасные датчики широкого обзора. Спутники HBTSS стоимостью более 300 млн долларов и спутники слежения SDA примут участие в военных учениях, передавая "сигнальные данные" космическому кораблю HBTSS MDA.

Гиперзвуковые ракеты сложно отследить потому, что они меньше по размеру и более маневренные, чем обычные баллистические ракеты. Также после запуска большую часть времени они проводят в атмосфере Земли, что тоже затрудняет их отслеживание. Именно поэтому Агентству по противоракетной обороне понадобились спутники нового поколения, способные отследить такие ракеты и передать данных о траекториях их полета на Землю.

Важно

Спутники не справляются: Starlink задействует дроны для поддержки интернет-покрытия

Внедрением "противоракетных" спутников занимается Агентство космического развития (SDA). Предполагается создать и запустить группировку, насчитывающую сотни устройств, чтобы повысить ситуационную осведомленность, понять, на кого нацелены гиперзвуковые ракеты и как должны действовать в этой связи перехватчики.

В конце этого года, SDA планирует начать кампанию запусков совместно со SpaceX и United Launch Alliance и с интервалом в один месяц развертывать примерно по 150 спутников. А позже запустить еще одну группировку, оснащенную усовершенствованными сенсорами.

Ранее мы сообщали о том, что противоспутниковое оружие России угрожает работе Starlink. Спутниковым интернетом Starlink сейчас пользуются как украинские, так и российские войска, но все может измениться.