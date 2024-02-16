Ядерное антиспутниковое оружие России угрожает работе Starlink: Илон Маск отреагировал

Спутниковым интернетом Starlink сейчас пользуются как украинские, так и российские войска, но все может измениться.

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Россия может разрабатывать ядерное антиспутниковое оружие, опасное для группировок интернет-оператора Starlink, которым пользуются не только украинские вооруженніе, но и вооруженные силы РФ. К такому выводу пришло издание PCMag

"Я не могу рассказать о конкретном характере угрозы, но могу подтвердить, что она связана с противоспутниковым потенциалом, который разрабатывает Россия", — заявил на днях представитель Белого дома Джон Кирби.

Тем не менее противоспутниковые возможности могут представлять угрозу для Starlink — спутникового интернета от SpaceX. Кремль неоднократно угрожал уничтожить Starlink за поставку высокоскоростного интернета в Украину, которая обороняется от атак вооруженных сил Россией. Однако генеральный директор SpaceX Илон Маск, похоже, скептически относится к возможному применению Россией противоспутникового оружия.

"Россия трагически слаба в космосе для некогда гордой космической сверхдержавы", — написал он в Х.

СМИ допускает, что противоспутниковое оружие все еще находится в разработке, потому что, по словам Кирби, оно еще не было развернуто. Также советник подчеркнул, что, несмотря на стремление России к реализации этого решения, непосредственной угрозы чьей-либо безопасности пока нет. Он отметил, что даже если такое оружие и будет создано, оно не будет использоваться для нападения на людей или атак целей на Земле.

Пока неясно, разработала ли Россия новую технику для вывода из строя спутников вроде тех, которыми пользуется Starlink, или имеется ввиду система протестированная в 2021 году. Тогда РФ запустила ракету для уничтожения выведенного из эксплуатации спутника, находящегося на орбите Земли. В результате удара спутник разлетелся на части, и некоторым спутникам Starlink пришлось маневрировать, уклоняясь от обломков.

Некоторые СМИ полагают, что речь идет о совершенно новом оружии. Так, The New York Times сообщает, что противоспутниковый потенциал РФ представляет собой "ядерное оружие космического базирования". Медиа PBS NewsHour утверждает, что российская противоспутниковая система может быть просто "ядерной", но при этом иметь "возможности радиоэлектронной борьбы" для уничтожения спутников.

На данный момент Белый дом "внимательно следит" за разработкой Россией этого оружия. Администрация президента США Джо Байдена также планирует провести брифинги для лидеров Конгресса и союзников США, а также наладить "прямое дипломатическое взаимодействие с Россией", сказал Кирби. Но Белый дом пока воздерживается от раскрытия дополнительной информации.

Ранее мы сообщали о том, что ВС РФ используют тысячи терминалов Starlink. По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, российские военные используют систему Starlink уже "достаточно длительное время" и получили эти терминалы через частные российские компании, которые, в свою очередь, приобрели их через посредников.

В SpaceX заявили, что не ведет никакого бизнеса с Россией и не предоставляет интернет Starlink на территории РФ. Компания пообещала, что примет меры по отключению терминалов, если узнает, что их использует сторона, находящаяся.