Перестанет работать в любой момент: топ признаков, что нужно срочно заменить смартфон

Пользователям iPhone и телефонов на Android следует регулярно проверять состояние аккумулятора, чтобы не потерять связь и ценные данные.

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Производительность аккумулятора смартфона постепенно снижается — с каждым циклом зарядки батарея немного изнашивается и в конце концов выходит из строя. О том, как узнать, нормально ли работает батарея вашего смартфона, или устройство уже пора сменить, рассказывает издание Fox news.

Признаки устаревания аккумулятора смартфона

Есть несколько важных деталей, на которые стоит обратить внимание пользователям смартфонов любой марки:

смартфон разряжается в течение суток или даже быстрее;

индикатор уровня заряда постоянно показывает, что батарея разряжена;

будучи подключенным к сети в течение нескольких часов, телефон так и не зарядился полностью;

смартфон перегревается во время зарядки.

Если вы владелец смартфона от фирмы Apple, то вам нужно совершить следующие действия, чтобы проверить, разряжена ли батарея iPhone, или нет.

Откройте "Настройки" — "Аккумулятор" — "Состояние аккумулятора и зарядка". Вы увидите показатель емкости аккумулятора. Если он ниже 100%, то в этом нет ничего плохого, так как батарея рассчитана на сохранение 80% первоначальной емкости при 500 циклах зарядки/разрядки, поэтому со временем этот показатель будет снижаться.

В разделе "Пиковая производительность" вы увидите, работает ли ваша батарея нормально, или нет. Если она серьезно повреждена, вы увидите сообщение об этом.

Пользователям смартфонов на операционной системе (ОС) Android нужно выполнить следующее (учтите, что меню телефона у разных производителей может отличаться, — ред.): откройте приложение "Телефон", наберите *#*#4636#*#* и найдите возможность проверить состояние аккумулятора. Если вы его не видите, попробуйте другой вариант. На Samsung откройте Samsung Members, нажмите "Получить помощь" — "Проверить состояние батареи Android".

Если вы не смогли самостоятельно разобраться в том, как проверить состоянии батареи на вашем Android-фоне, установите приложение AccuBattery (или подобное).

Как эффективно использовать аккумулятор смартфона

Пользуйтесь зарядным устройством от производителя (такие поставляются в комплекте со смартфоном). Сторонние зарядки могут нанести устройству вред. Например, если вы используете дешевую зарядку, то литий-ионная батарея может перегреться и загореться или взорваться.

В высококачественных зарядных устройствах есть схемы, которые отключаются при слишком большом потреблении энергии. Это защищает аккумулятор от перезарядки, поломки или перегрева.

Следите за тем, не перегревается ли аккумулятор — особенно во время зарядки при помощи фирменного устройства. Если с ним это происходит часто, смартфон пора менять.

Важно

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Будьте осторожны и с пауэрбанками. Убедитесь, что любой внешний аккумулятор, который вы используете, имеет защиту от перезарядки. Если такой информации нет, то отключайте смартфон до того, как он зарядится до 100%.

Не загружайте приложения, разряжающие батарею, например, приложение для повышения производительности. Такие программы постоянно используют энергию, чтобы контролировать время автономной работы смартфона.

Литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы для телефонов имеют ограниченное количество циклов зарядки. В среднем, через 2 года использования батареи уже потихоньку начинают выходить из строя.

Не пользуйтесь телефоном, пока он заряжается, т.к. это может привести к быстрому повышению температуры, что приведет к нагрузке на батарею, экран и процессор.

В целях безопасности снимайте чехол с телефона во время зарядки, особенно если вы заметили, что он нагревается, когда он подключен к сети.

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