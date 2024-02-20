Новая технология заставит компьютеры работать 1000 раз быстрее: что придумали ученые

При помощи магнитных вихрей исследователи смогли передавать данные со скоростью несколько километров в секунду.

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Исследователи из Оксфордского университета в Великобритании работают над созданием прототипа устройства, способного использовать электрические токи и магнитные вихри для более эффективной обработки данных. Они уверены, что новая технология заставит компьютеры будущего работать так же, как человеческий мозг, передает interesting engineering.

На данный момент ученые заключили магнитные вихри в специальные мембраны, позволяющие передавать данные со скоростью несколько километров в секунду. Этот новый метод передачи информации может помочь создать новое поколение сверхбыстрых вычислительных платформ.

Магнитные вихри в мембранах Фото: C Godfrey and H Jani

Исследователи искали альтернативные методы передачи данных без устройств из кремния. Заменить материал не удалось, но зато был найден метод, позволяющий совместить антиферромагнетики с кремнием. Группу материалов, известная как антиферромагнетики, использовали непосредственно для создания магнитных вихрей, способных передавать данные в 1000 раз быстрее, чем современные устройства. Ультратонкие мембраны были сделаны из кристаллического гематита. Они сочетают в себе преимущества объемной 3D-керамики и 2D-материалов.

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Ученые покрыли мембраны специальным слоем цементного компонента, чтобы отделить гематит от кристаллической основы, погрузив устройство в воду. Свободно стоящий гематит затем перенесли на кремний и сгенерировали магнитные вихри. Чтобы визуализировать процессы, разработали специальное приложение, позволяющее увидеть наноразмерные магнитные структуры в мембранах.

Ученые использовали поляризованное рентгеновское излучение, чтобы определить, что отдельно стоящие слои гематита могут содержать надежное семейство магнитных вихрей, способное обеспечить сверхбыструю обработку информации.

Мембраны хороши тем, что они гибкие настолько, что можно скручивать, сгибать, а значит разрушение им не грозит.

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