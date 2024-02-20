Нова технологія змусить комп'ютери працювати в 1000 разів швидше: що придумали вчені

За допомогою магнітних вихорів дослідники змогли передавати дані зі швидкістю кілька кілометрів на секунду.

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Дослідники з Оксфордського університету у Великій Британії працюють над створенням прототипу пристрою, здатного використовувати електричні струми і магнітні вихори для ефективнішої обробки даних. Вони впевнені, що нова технологія змусить комп'ютери майбутнього працювати так само, як людський мозок, передає interesting engineering.

Наразі вчені уклали магнітні вихори в спеціальні мембрани, що дають змогу передавати дані зі швидкістю кілька кілометрів на секунду. Цей новий метод передачі інформації може допомогти створити нове покоління надшвидких обчислювальних платформ.

Магнітні вихори в мембранах Фото: C Godfrey and H Jani

Дослідники шукали альтернативні методи передавання даних без пристроїв із кремнію. Замінити матеріал не вдалося, але натомість було знайдено метод, що дає змогу поєднати антиферомагнетики з кремнієм. Групу матеріалів, відому як антиферомагнетики, використовували безпосередньо для створення магнітних вихорів, здатних передавати дані в 1000 разів швидше, ніж сучасні пристрої. Ультратонкі мембрани були зроблені з кристалічного гематиту. Вони поєднують у собі переваги об'ємної 3D-кераміки та 2D-матеріалів.

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Вчені покрили мембрани спеціальним шаром цементного компонента, щоб відокремити гематит від кристалічної основи, зануривши пристрій у воду. Гематит, що вільно стоїть, потім перенесли на кремній і згенерували магнітні вихори. Щоб візуалізувати процеси, розробили спеціальний застосунок, що дає змогу побачити нанорозмірні магнітні структури в мембранах.

Вчені використовували поляризоване рентгенівське випромінювання, щоб визначити, що шари гематиту, які стоять окремо, можуть містити надійне сімейство магнітних вихорів, здатне забезпечити надшвидке опрацювання інформації.

Мембрани хороші тим, що вони гнучкі настільки, що можна скручувати, згинати, а значить руйнування їм не загрожує.

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