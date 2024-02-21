"Охотники на орков": ветеран ВСУ рассказал, как FPV-дроны держат россиян в напряжении

Дроны не могут полноценно заменить артиллерию, но компенсируют дефицит снарядов. Преимущество в бою получает тот, кто имеет преимущество в небе.

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БПЛА играют все большую роль в действиях российско-украинской войны. FPV-дроны в корне меняют ситуацию на поле боя и получили в информационном пространстве едва ли не статус супероружия. Двадцатипятилетний боец Иван Гулейчук с позывным "Электроник" добровольно вступил в ВСУ в начале российского вторжения. В составе 108 отдельного батальона 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" он находится в должности пилота различных БПЛА и рассказал в интервью изданию "Западный курьер" о FPV-дронах.

Что такое FPV-дроны

FPV-дрон — это обычный квадрокоптер стоимостью 12-15 тысяч гривен. Чтобы превратить его в мощное, но одноразовое оружие, нужен боеприпас, готовый или самодельный, а также аккумулятор стоимостью 3-5 тысяч. Обычные дроны обычно способны нести 1-1,5 кг нагрузки. Также необходима станция для полетов, очки, пульты, дисплеи, антенны, ретрансляторы и т.д. — это все тоже стоит дороже, но используется долго.

Масштабы использования FPV-дронов и основные цели

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Подразделение Ивана в день использует 20-30 дронов, если найдены соответствующие цели. Бойцы поражают бронетехнику, минометы, эвакуационные машины, боекомплект, укрепления, пункты управления и наблюдения. Для разведки используют Mavic, который находит цели и ориентиры для пилотов FPV-дронов. Во время штурмов врага целью является личный состав. Обычно пилоты охотятся на скопления врага и техники, но когда продолжается отражение вражеских атак, целью может стать и одиночный противник.

Расстояние, которое может преодолеть FPV-дрон

Из личного опыта Ивана, наибольшее расстояние, на которое долетал FPV-дрон — 15 км, но опытным операторам удавалось делать вылеты и на 25 км. Максимальное расстояние зависит от местности и возможности в ней ориентироваться: например, в лесу это делать труднее. Главным фактором, определяющим дальность, является баланс между весом снаряда и дистанцией, которую дрону нужно преодолеть. Чем больше дистанция, тем меньше должна быть полезная нагрузка.

"Более-менее рабочая дистанция для "камикадзе" — до десяти километров. Поражаем все, что можем достать. Недавно поразили вражеский пункт управления беспилотниками", — поделился военный.

Рентабельность массового использования дронов-камикадзе

Сейчас FPV-дроны — своего рода супероружие. Но по мнению бойца это может длиться недолго, из-за массового использования оккупантами РЭБ на автомобилях. При подлете 50-100 метров к защищенной РЭБом технике управление дроном теряется и он падает. Боец констатирует гораздо меньшее количество таких мобильных РЭБ в Силах обороны Украины. Прежде всего они нужны для автомобилей, которые доставляют важные грузы.

Некоторые говорят, что сейчас FPV-дроны эффективнее артиллерии. По убеждению бойца, ни один вид оружия не может заменить другой. Корректно говорить, что FPV-дроны успешно компенсируют дефицит боеприпасов к артиллерии и высокоточного оружия, но они способны кардинально изменить театр боевых действий. Преимущество в бою имеет тот, кто имеет преимущество в небе. Опытный пилот, на правильно настроенном дроне, который использует правильные частоты и которого не заглушат — это стопроцентное поражение цели. Некоторые пилоты залетают вражеским танкам в люки или в небольшие щели, где прячется противник.

"Об артиллеристах говорят, что это — боги войны, о пехотинцах — движущая сила фронта. Как бы ты сказал о пилотах беспилотников?", — спросили журналисты Ивана Гулейчука.

"Охотники на орков. Это те, кто держат врага в постоянном напряжении", — ответил он со смехом.

Ночные FPV-дроны

Обе стороны уже начали использовать дроны-камикадзе, которые видят в сумерках. Некоторые камеры дронов могут работать ночью, для их работы требуется только лунный свет. также существуют дроны с тепловизионными камерами, но они гораздо дороже. Использование тепловизоров целесообразно только для дронов с большой боевой нагрузкой, иначе это слишком дорого.

Остановят ли FPV-дроны вражеский штурм

Иван описал ситуацию, когда подобное произошло: "Противники как раз готовились к штурму. К нашим позициям подъехала "мотолига" (МТ-ЛБ, ред.) и они начали разгружаться. Дроном нам удалось попасть в мотор бронетранспортера, который загорелся. Через несколько минут на эвакуацию трехсотых приехала "буханка" и только они загрузились в УАЗ, я прямым попаданием FPV поджег его. Штурмовать уже было некому".

Бойцы 108 отдельного горно-штурмового батальона

Иногда пилоты FPV-дронов демонстрируют настоящее мастерство на уровне воздушных асов прошлых войн. Недавно украинские оборонцы с помощью FPV-дрона обезвредили российский беспилотник типа "крыло" прямо в воздухе. Более манёвренный дрон-камикадзе совершил два захода на цель, второй из которых оказался успешным.