Рекорд использования FPV-дронов: в Авдеевке расчет ВСУ запускал до 40 БПЛА за сутки

Рекордная интенсивность боев также осуществляла рекордную нагрузку на подразделения ВСУ. Интенсивный бой требовал лучшего обеспечения и логистики.

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Тяжелая оборона Авдеевки отметилась рекордным использованием дронов-камикадзе: бойцы запускали до 40 ударных дронов. Об этом рассказал сайт Defense Express со ссылкой на командира подразделения аэроразведки Terra 3-й штурмовой бригады Николая Волохова с позывным "Абдула".

"Из положительного — поставили личный рекорд по уничтожению вражеской живой силы и бронированной техники за сутки. Невероятное количество пехоты уничтожили", — говорит командир.

В ноябре 2023 года расчет за день мог выпустить до 15 FPV-дронов. В Авдеевке же в некоторые дни количество использования дронов камикадзе возрастало до 40 единиц.

Такое количество повышает требования к логистике, транспорту и времени подготовки дронов и патронов к ним.

"Это накладывает свои ограничения на логистику, повышает требования к свободному месту в транспорте, чтобы это все туда хотя бы довезти, меняется подход к оборудованию позиций — их нужно более тщательно готовить", — отмечает Волохов.

Ранее подразделение выполняло задачи с помощью пикапов, то на Авдеевском направлении безопасность бойцов и выполнения операций требовала бронированной техники. Также возросла нагрузка на операторов во время ночных вылетов дронов. Были привлечены двойные расчеты с увеличенным боезапасом, большим количеством дронов. Враг сконцентрировал на плацдарме артиллерию, спецназовцев, авиацию, а также РЭБ.

При этом подразделение, которое ранее держало фронт на Бахмутском направлении, для обороны Авдеевки было оснащено гораздо лучше, но все равно очень страдало прежде всего от работы вражеских средств РЭБ.

"Поэтому нужно столько бортов, чтобы при потере одного, двух, трех — неважно сколько — группа выполняла боевые задачи и могла всю ночь поражать вражеские укрепрайоны, вражескую технику, вражескую пехоту, не давая им возможности отдохнуть и чтобы они оказывали меньше давления на нашу пехоту", — замечает Волохов.

Как сообщалось ранее, в районе Роботино ВСУ смогли выбить оккупантов с позиции, которую те захватили накануне, и не в последнюю очередь благодаря FPV-дронам. "Артиллерия в отличном взаимодействии с пехотой и FPV-дроны творят чудеса и полностью контролируют обстановку", — говорит лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс".