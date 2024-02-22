Страны ЕС заблокировали покупку Bayraktar для ВСУ, — СМИ

Союзникам предлагали приобрести турецкие беспилотники за счет средств Европейского Союза. "Фонд мира" ЕС, больше всего взносов в который делает Германия, должен был оплатить эту инициативу.

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Франция и Греция вместе с Кипром наложили вето на приобретение беспилотников турецкого производства Bayraktar TB2 для украинских войск. "Фонд мира" Европейского Союза должен был оплатить инициативу. Об этом сообщает портал Opex360.

Страны, как говорится в сообщении, заявили, что за европейские деньги должна покупаться только продукция из стран ЕС. Авторы публикации заявили, что Греция при этом признала, что страна руководствовалась не только "европейской оборонной автономией". Решение также страна приняла благодаря тому, что просто не намерена за свои средства поддерживать оборонно-промышленный комплекс Турции.

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120 единиц в год: под Киевом начали строить завод по производству БПЛА Bayraktar

Авторы описывают пример, когда страна ЕС на деньги "Фонда" покупала оборонную продукцию неевропейского производства. Это была Эстония, которая решила обновить свои запасы оружия вместо советских систем, переданных Украине, но при этом такую закупку блокировать никто не решился.

Авторы Opex360 приводит и такой аргумент — мол, если в первые месяцы вторжения РФ украинские военные активно использовали Bayraktar TB2, но теперь эти беспилотники "светятся" значительно реже, из-за активного противодействия от российских систем ПВО и РЭБ. Они при этом ссылаются на слова Пьера Шилля, начальника Генштаба армии Франции, объявленные во время выступления в Сенате в ноябре 2023 года.

В Opex360 отметили, что "Фонд мира" ЕС наполняется субсидиарно, то есть каждое государство вносит свою долю пропорционально. Наибольшую долю в этот "Фонд" вносит Германия, которая как минимум публично не высказывает возражений относительно приобретения турецкой оборонной продукции для Украины.

Напомним, 6 февраля на Киевщине начали строить завод по производству БПЛА Bayraktar. Руководитель компании рассказал, что строительство планируют завершить через год. Завод сможет обеспечить работой полтысячи человек.